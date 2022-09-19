Такие наборы уже несколько раз объявляли почти во всех общинах Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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В армии оккупантов вакантны даже руководящие должности

По словам Гайдая, постепенно вакантными оказываются руководящие должности. Туда даже повысить некого – люди гибнут массово.

На помощь им спешит "элита". В частности, из Тамбова едут 400 человек, отбывающих наказание за уголовные преступления. Зимняя экипировка отсутствует – решить этот вопрос поручено общественным организациям афганцев путем сбора денег с населения.

Россияне в Луганской области терпят неудачу

Во временно оккупированной Кадиевке Луганской области россияне понесли потери. Взрыв прогремел в районе здания Дворца культуры имени Горького.

Недавно украинская авиация в целом ударила по 16 скоплениям россиян и их технике в Луганской области.

Кстати, на оккупированной территории Луганской области продолжается принудительная мобилизация. В поисках "пушечного мяса" россияне взялись даже за предприятия критической инфраструктуры.

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