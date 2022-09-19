Такі набори вже по кілька разів оголошували майже у всіх громадах Луганщини. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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У війську окупантів вакантні навіть керівні посади

За словами Гайдая, поступово вакантними виявляються навіть керівні посади. Туди навіть підвищити нікого – люди гинуть масово.

На допомогу їм поспішає "еліта". Зокрема, із Тамбова їдуть 400 осіб, які відбувають покарання за кримінальні злочини. Зимове екіпірування відсутнє – вирішити це питання доручено громадським організаціям афганців шляхом збору грошей з населення.

Росіяни на Луганщині зазнають невдач

У тимчасово окупованій Кадіївці Луганської області росіяни зазнали втрат. Вибух прогримів у районі будівлі Палацу культури імені Горького.

Нещодавно українська авіація загалом вдарила по 16 скупченнях росіян і їхньої техніки на Луганщині.

До речі, на окупованій території Луганщини триває примусова мобілізація. У пошуках "гарматного м'яса" росіяни взялися навіть за підприємства критичної інфраструктури.

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