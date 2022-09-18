Про це 24 каналу розповів глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, через примусову мобілізацію кількість чоловічого населення регіону значно зменшилася.

Зверніть увагу Росіяни накопичують техніку у всіх містах біля адмінкордону на Луганщині, – Гайдай

Як окупанти проводять мобілізацію на Луганщині

"Чоловіків залишається дуже мало. Окупанти вдаються до абсолютно злочинних заходів, коли просто хапають людей на вулицях", – зазначив Гайдай.

Він додав, що росіянам настільки не вистачає людей, що мобілізацію вже проводять навіть на підприємствах критичної інфраструктури.

Там знімають бронь з чоловіків і залишають лише той критичний мінімум, який потрібен для роботи галузі. Тобто якщо на заводі працює 500 людей, а теоретично 200 з них потягнуть усю роботу на грані фолу, то окупанти там залишать виключно 200 осіб,

– розповів глава Луганської ОВА.

Росіяни брешуть місцевому населенню

Російські загарбники на території окупованої частини Луганської області повністю вимикають зв'язок та інтернет. При цьому розповідають місцевому населенню казки про перемоги російської армії.

Однак, за словами Гайдая, ніхто не вірить окупантам.

По-перше, люди намагаються знайти спосіб, зв'язуються з рідними і отримують інформацію про реальну ситуацію на фронті.

По-друге, мешканці регіону спостерігають за вибухами на окупованій території, у яких гинуть колаборанти. Також бачать, як підриваються російські казарми і склади.

З Луганщини не випускають навіть колаборантів

Усе це аж ніяк не мотивує людей йти до окупаційного війська. Тому чоловіки переховуються і планують перечекати або виїхати з території Луганщини. Однак зараз покинути регіон дуже важко.

Навіть тих чоловіків-колаборантів, які хочуть втекти, не випускають і розвертають. Вони змушені залишитися на території області,

– зауважив Гайдай.

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