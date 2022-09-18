Об этом 24 каналу рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, из-за принудительной мобилизации численность мужского населения региона значительно уменьшилась.
Обратите внимание Россияне накапливают технику во всех городах возле админграницы в Луганской области, – Гайдай
Как оккупанты проводят мобилизацию в Луганской области
"Мужчин остается очень мало. Оккупанты предпринимают абсолютно преступные меры, когда просто хватают людей на улицах", — отметил Гайдай.
Он добавил, что россиянам настолько не хватает людей, что мобилизацию уже производят даже на предприятиях критической инфраструктуры.
Там снимают бронь с мужчин и оставляют только тот критический минимум, который необходим для работы отрасли. То есть если на заводе работает 500 человек, а теоретически 200 из них потянут всю работу на грани фола, то оккупанты там оставят исключительно 200 человек,
– рассказал глава Луганской ОВА.
Россияне врут местному населению
Российские захватчики на территории оккупированной части Луганской области полностью отключают связь и интернет. При этом рассказывают местному населению сказки о победах русской армии.
Однако, по словам Гайдая, никто не верит оккупантам.
- Во-первых, люди пытаются найти способ, связываются с родными и получают информацию о реальной ситуации на фронте.
- Во-вторых, жители региона наблюдают за взрывами на оккупированной территории, в которых гибнут коллаборанты. Также видят, как взрываются русские казармы и склады.
Из Луганской области не выпускают даже коллаборантов
Все это никак не мотивирует людей идти в оккупационную армию. Поэтому мужчины скрываются и планируют переждать или уехать с территории Луганской области. Однако сейчас покинуть регион очень тяжело.
Даже тех мужчин-коллаборантов, которые хотят убежать, не выпускают и разворачивают. Они вынуждены остаться на территории области,
– заметил Гайдай.
Сергей Гайдай призвал готовиться к освобождению Луганской области: смотрите видео
Принудительная мобилизация на Донбассе: последние новости
- Во временно оккупированном Луганске началась облава на мужчин. Прохожих насильно заталкивают в автобусы. Денис Казанский – журналист и блогер, рассказал, что мужчин "вылавливают" целые команды захватчиков. Их уже назвали "грибниками".
- Принудительно мобилизованные в Луганской области отказываются воевать и устраивают бунты.
- Около 3,5 тысячи принудительно мобилизованных во временно оккупированных территории Донецкой и Луганской областей просто сбежали с позиций и вернулись домой.