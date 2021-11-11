Шенье займется следующим этапом развития Kyiv Post. Об этом рассказал владелец Kyiv Post Аднан Киван.

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Киван поделился планами по расширению издания и укреплению позиции Kyiv Post как глобального Голоса Украины. Владелец надеется на продолжение "тесного сотрудничества с украинским и международным сообществом" в последующие недели.

Возвращение в "непростое время"

Шенье уверен, что уважение к редакционной независимости остается неизменным.

Я беру на себя эту роль, уверен, что Kyiv Post играет жизненно важную роль в будущем Украины. Я возвращаюсь в непростое время в 26-летней истории Kyiv Post,

– сказал Шенье.

Гендиректор добавил, что будет работать над поддержкой ценностей прозрачности и честности Kyiv Post на посту гендиректора издания.

Работу приостанавливали неохотно

Шенье подчеркнул, что решение о приостановлении выпуска газеты от 8 ноября принимали неохотно. Этому предшествовал полный разрыв отношений с сотрудниками издания "из-за противодействия планам масштабного расширения Kyiv Post".

Гендиректор надеется, что ни один сотрудник не останется без разумной материальной поддержки, независимо от того, хочет ли он быть частью расширенной Kyiv Post.

В ближайшие недели Шенье хочет встретиться со всей командой лично и обсудить возможность продолжения сотрудничества.

Что этому предшествовало