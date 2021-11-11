Шеньє займеться наступним етапом розвитку Kyiv Post. Про це розповів власник Kyiv Post Аднан Ківан.

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Ківан поділився планами щодо розширення видання та зміцнення позиції Kyiv Post як глобального голосу України. Власник сподівається на продовження "тісної співпраці з українською та міжнародною спільнотою" у наступні тижні. Повернення у "непростий час" Шеньє впевнений, що повага до редакційної незалежності залишається незмінною.

Я беру на себе цю роль, впевнений, що Kyiv Post відіграє життєво важливу роль у майбутньому України. Я повертаюся у непростий час у 26-річній історії Kyiv Post,

– сказав Шеньє.

Гендиректор додав, що працюватиме над підтримкою цінностей прозорості та чесності Kyiv Post на посаді гендиректора видання.

Роботу призупиняли неохоче

Шеньє наголосив що рішення про зупинення випуску газети від 8 листопада ухвалювали неохоче. Цьому передував повний розрив відносин із співробітниками видання "через протидію планам масштабного розширення Kyiv Post".

Гендиректор сподівається, що жоден співробітник не залишиться без розумної матеріальної підтримки, незалежно від того, чи хоче він бути частиною розширеної Kyiv Post.

Найближчими тижнями Шеньє хоче зустрітися з усією командою особисто та обговорити можливість продовження співпраці.

Що цьому передувало