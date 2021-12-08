О восстановлении работы сообщили в издании. Об этом в письме заявил его генеральный директор Люк Шенье.

Ранее Kyiv Post вновь возглавил канадец Люк Шенье

Kyiv Post снова будет работать с 8 декабря

Издание Kyiv Post возобновляет ежедневное освещение новостей в интернете с 8 декабря. Мы собрали команду увлеченных и опытных журналистов, которые разделяют ценности Kyiv Post и преданность качественной журналистике,

– говорится в заявлении.

Там также добавили, что журналисты издания продолжат свою миссию по обеспечению международной и внутренней аудитории важным освещением украинских дел и будут оставаться маяком демократии и объективности.

Издание делает контент бесплатным

В письме Шенье напомнил, что Kyiv Post принял стратегическое решение удалить свой платный доступ и сделать весь контент бесплатным онлайн для максимально широкой международной аудитории.

"Мы уважаем решение некоторых подписчиков отменить свою подписку после временного приостановления публикаций 8 ноября, тогда как других (подписчиков – 24 канал) коснулась дальнейшая техническая ошибка, которая привела к дальнейшим отменам... Возврат денег начался и продлится до тех пор, пока всех соответствующих подписчиков не будет возвращено", – заверил Шенье.

Издание, по его словам, находится в тесном контакте со своим глобальным поставщиком услуг по обработке платежей, который заверил, что будет обрабатывать все платежи по возврату в кратчайшие сроки.

Гендиректор добавил, что в 2022 – 2023 годах планируют включить несколько новых услуг Kyiv Post на разных языках, в частности на французском, арабском, украинском, немецком и русском.

Часть уволенных журналистов тоже сделали заявление

В то же время команда The Kyiv Independent-медиа, которое создали 30 уволенных из Kyiv Post журналистов, – уточнила, что не имеет отношения к перезапуску издания.

Ни один из уволенных журналистов и редакторов, входящих в команду The Kyiv Independent, не присоединился к новому Kyiv Post. Киван уволил нас 8 ноября за то, что мы отстаивали редакционную независимость,

– подчеркнули они.

Журналисты считают, что тот день стал концом конец Kyiv Post как надежного источника новостей об Украине.

Временное закрытие Kyiv Post: что известно

8 ноября 2021 года издание Kyiv Post объявило о "временном закрытии". Для журналистов это было неожиданностью. Они заявили, что владелец издания одесский бизнесмен Аднан Киван пытался вмешиваться в редакционную политику, хотел запустить ТВ-канал и увеличить редакцию.

Впоследствии журналисты издания выступили с официальным заявлением, отметив, что "владелец избавляется от неудобных журналистов". Они предложили Кивану продать им издание или передать торговую марку Kyiv Post, тот ответил отказом.

Генеральным директором англоязычной газеты Kyiv Post стал Люк Шенье. Он рассказал, что временно прекратить издавать газету решили после "полного разрыва отношений с сотрудниками издания из-за противодействия планам масштабного расширения Kyiv Post".

Интерфакс-Украина пишет, что издатель планирует сохранить печатную версию Kyiv Post, а также запустить украинскую версию проекта. Кроме того, Шенье намерен обсудить с ранее уволенной редакцией Kyiv Post возможность продолжения сотрудничества.

Kyiv Post при деятельности Кивана: кратко

В 2018 году Киван купил издание у украинско-британского бизнесмена Мохаммада Захура.

Бизнесмен заявил, что сумма сделки была намного больше, чем 3,5 миллиона долларов.

Согласно информации Opendatabot, юридическое лицо Kyiv Post-ООО "Бизнесгруп" в 2020 году получило 13 399 миллионов гривен дохода.

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