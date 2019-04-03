KyivNotKiev: аэропорт Дании исправил ошибку в названии столицы Украины

Аэропорт Биллунн, который является одним из крупнейших аэропортов Дании, изменил некорректное написание названия украинской столицы Kiev на правильное – Kyiv.

В обращении к посольству Украины в Дании директор аэропорта назвал предыдущее русифицированное написание Киева "ошибкой, которую уже исправили", сообщили в украинском дипведомстве.

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"Поскольку мы являемся международным аэропортом, наша общая политика заключается в использовании англоязычных версий названий городов. На табле рейсов мы, например, пишем Copenhagen вместо København. Это была простая ошибка, что мы не использовали английский Kyiv, когда впервые вписывали новый рейс в вашу столицу. Сейчас это исправлено", – отметила администрация аэропорта.

Почему важно писать Kyiv вместо Kiev?Украина является независимой уже 28 лет, однако и до сих пор название нашей столицы Киева переводят на английский с русского. Именно поэтому осенью 2018 года в Министерстве иностранных дел начали кампанию #CorrectUA. Она должна популяризировать написание латинскими буквами названий украинских городов – #KyivNotKiev, #KharkivNotKharkov, #LvivNotLvov, #OdesaNotOdessa. После этого аэропорты мира поэтапно на своих табло начали исправлять правописание украинских городов.

Какие еще аэропорты начали писать Kyiv вместо Kiev?

Одними из первых транслитерацию Киева изменили аэропорты Польши.

Правильного написания Киева придерживаются в Греции, Дании и на Кипре.

В международных аэропортах Тбилиси и Батуми также изменили правописание Киева, Львова и Одессы в латинской транскрипции. Теперь на табло в этих аэропортах написано Kyiv вместо Kiev, Lviv вместо Lvov и Odesa вместо Odessa.

Название Kiev на Kyiv изменили на своих информационных табло также аэропорты Стамбула и Бухареста.

Правильное англоязычное название Киева теперь пишут и в Лондонском аэропорту Лутон.

Корректное название украинской столицы появилось в международном аэропорту Тель-Авива "Бен-Гурион".

Аэропорт имени Лестера Пирсона в Торонто (Канада) тоже изменил транслитерацию украинских городов согласно национальному стандарту Украины.

При этом писать Kyiv вместо Kiev отказались "Международные Авиалинии Украины". Свой отказ там объяснили тем, что официальная транслитерация Международной ассоциации воздушного транспорта IATA предусматривает именно вариант Kiev.