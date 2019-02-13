Украинская авиакомпания отказалась менять Kiev на Kyiv

Украинская авиакомпания МАУ не будет менять название города на Kyiv согласно правописанию, а будет использовать российский аналог Kiev.

В ответ на просьбу пользовательницы Twitter использовать название Kyiv в МАУ отметили, что будут использовать Kiev.

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Мол официальная транслитерация Международной ассоциации воздушного транспорта IATA предполагает именно этот вариант.

Что такое IATA ?Международная неправительственная организация, штаб-квартира которой находится в Монреале, Канада, а европейский центр в швейцарской Женеве. IATA имеет 115 представительств по всему миру и выступает проводником актуальных идей в авиационной отрасли, фактически и частично юридически делая их стандартом для большинства.

"Мы используем именно этот вариант, чтобы не путать иностранных пассажиров", – отметили в сообщении МАУ в Twitter.

Solomiya, оскільки офіційна транслітерація IATA – Kiev, ми використовуємо саме цей варіант, аби не плутати іншомовних пасажирів. Поки офіційна транслітерація IATA є Kiev, ми не використовуємо інших варіантів написання міста англійською. — FlyUIA (@fly_uia) 13 лютого 2019 р.

В октябре 2018 года в Министерстве иностранных дел начали кампанию #CorrectUA, в рамках которой будет обращать внимание иностранных СМИ на правильную транслитерацию украинской столицы.

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Представители инициативы #KyivnotKiev отметили: проверить то, что правильное название таки Kyiv, можно в частности на сайте Группы экспертов ООН по географическим названиям.

Отметим, что одними из первых отреагировали на призывы украинцев в Польше, где уже изменили транслитерацию украинского города на правильную.

Также правильного написания собственного имени столицы Украины придерживаются в Греции, Дании и на Кипре.