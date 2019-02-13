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      Украинская авиакомпания отказалась менять Kiev на Kyiv

      218 Читати новину українською
      #KyivNOTKiev
      #KyivNOTKiev / https://uamodna.com

      Украинская авиакомпания МАУ не будет менять название города на Kyiv согласно правописанию, а будет использовать российский аналог Kiev.

      В ответ на просьбу пользовательницы Twitter использовать название Kyiv в МАУ отметили, что будут использовать Kiev.

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      Мол официальная транслитерация Международной ассоциации воздушного транспорта IATA предполагает именно этот вариант.

      Что такое IATA ?Международная неправительственная организация, штаб-квартира которой находится в Монреале, Канада, а европейский центр в швейцарской Женеве. IATA имеет 115 представительств по всему миру и выступает проводником актуальных идей в авиационной отрасли, фактически и частично юридически делая их стандартом для большинства.

      "Мы используем именно этот вариант, чтобы не путать иностранных пассажиров", – отметили в сообщении МАУ в Twitter.

      В октябре 2018 года в Министерстве иностранных дел начали кампанию #CorrectUA, в рамках которой будет обращать внимание иностранных СМИ на правильную транслитерацию украинской столицы.

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      Представители инициативы #KyivnotKiev отметили: проверить то, что правильное название таки Kyiv, можно в частности на сайте Группы экспертов ООН по географическим названиям.

      Отметим, что одними из первых отреагировали на призывы украинцев в Польше, где уже изменили транслитерацию украинского города на правильную.

      Также правильного написания собственного имени столицы Украины придерживаются в Греции, Дании и на Кипре.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Скандал МИД Украины авиация
      Источник: 24 Канал
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