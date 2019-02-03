KyivNOTKiev: украинцы требуют, чтобы аэропорты не переводили название столицы с русского

На 28 году независимости Украины название нашей столицы и до сих пор переводят с русского. Поэтому из-за неправильной транслитерации люди из Лондона, Пекина или Стамбула летят не в Київ, а в Киев.

Турецкие и китайские аэропорты также переводят название города с русского варианта.

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В то же время в Польше пассажиры некоторых аэропортов наконец-то читают на таблице рейсов "Київ". Посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил, что после его официального обращения руководства аэропортов в Варшаве и Гданьске сразу изменили транслитерацию.

Консул Гданьска Лев Захарчишин отметил, "особо тяжелой работы не было, все произошло так, как и должно происходить".



Аэропорты Польши изменили транслитерацию Киева

Поляки одни из первых откликнулись на призыв нашего МИД изменить русскую транслитерацию на украинскую. А в конце 2018 года уже украинцы основали известный в наше время хэштег #KyivNOTKiev.

Последнее же название столицы закрепилось в мире, как наследие Российской империи, а затем и Советского союза. Однако еще когда России не существовало, а на месте Москвы было болото, то наша столица называлась Києвом.

По легенде, название столицы происходит от имени легендарного князя Кия. Латиницей Київ образуется из украинской формы этого собственного названия,

– отметил директор Института языкознания НАН Богдан Ажнюк.

Пока правильного написания собственного названия столицы Украины придерживаются в Греции, Дании и на Кипре. А среди наиболее авторитетных международных СМИ первым употреблять правильную транслитерацию начало ВВС.



В то же время в самом Киеве можно увидеть такую рекламу



Самолеты национального перевозчика МАУ также летают из Кієва (Киева)

В МАУ подтвердили, что до сих пор осуществляется транслитерация с русского, но вне их воли. Мол, в международных базах существует лишь старый вариант названия города. А МИД планирует в ближайшее время обратиться в Международную ассоциацию воздушного транспорта.

Для того, чтобы все международные аэропорты могли ориентироваться на правильные названия украинских городов необходимо внести соответствующие изменения в справочник ассоциации. И тогда будет не Харьков, а Харьків, не Львов, а Львів, не Киев, а Київ,

– отметила заместитель директора политического департамента МИД Екатерина Зеленко.

Украинцы же начали обращать внимание на ошибочное написание Києва латиницей после событий Революции достоинства. Уже тогда людей начало возмущать название украинской столицы в транслитерации языка страны-агрессора. Они пишут жалобы когда видят ошибки, исправляют друг друга в соцсетях. А еще распространяют лозунги на наклейках и рисуют принты на сумках и футболках.