KyivNOTKiev: українці вимагають, щоб аеропорти не перекладали назву столиці з російської

На 28 році незалежності України назву нашої столиці й досі перекладають з російської. Відтак через неправильну транслітерацію люди з Лондона, Пекіну чи Стамбулу летять не до Києва, а до Кієва.

Турецькі й китайські аеропорти також перекладають назву міста з російського варіанту.

Читайте також: Не окупована, а спірна територія: найвідоміше британське видання дало визначення Криму

Зате у Польщі пасажири деяких аеропортів нарешті читають на таблиці рейсів "Київ". Посол України у Польщі Андрій Дещиця повідомив, що після його офіційного звернення керівництво аеропортів у Варшаві та Гданську одразу змінили транслітерацію.

Консул Гданська Лев Захарчишин зазначив, "особливо тяжкої праці не було, все відбулось так, як і має відбуватись".



Аеропорти Польщі змінили транслітерацію Києва

Поляки одні з перших відгукнулися на заклик нашого МЗС змінити російську транслітерацію на українську. А наприкінці 2018 року вже українці започаткували відомий у наш час хештег #KyivNOTKiev.

Остання ж назва столиці закріпилась у світі, як спадщина Російської імперії, а потім і Радянського союзу. Проте ще коли Росії не існувало, а на місці Москви було болото, то наша столиця називалася Києвом.

За легендою, назва столиці походить від імені легендарного князя Кия. Латиницею Київ утворюється з української форми цієї власної назви,

– наголосив директор Інституту мовознавства НАН Богдан Ажнюк.

Наразі правильного написання власної назви столиці України дотримуються у Греції, Данії та на Кіпрі. А серед найавторитетніших міжнародних ЗМІ першим вживати правильну транслітерацію почало ВВС.



Натомість у самому Києві можна побачити таку рекламу



Літаки національного перевізника МАУ також літають з Кієва

У МАУ підтвердили, що транслітерація досі здійснюється з російської, проте поза їхньої волі. Мовляв, у міжнародних базах існує лише старий варіант назви міста. А МЗС планує найближчим часом звернутися до міжнародної асоціації повітряного транспорту.

Для того, щоб всі міжнародні аеропорти могли орієнтуватися на правильні назви українських міст необхідно внести відповідні зміни до довідника асоціації. І тоді буде не Харков, а Харків, не Львов, а Львів, не Кієв, а Київ,

– зауважила заступниця директора політичного департаменту МЗС Катерина Зеленко.

Українці ж почали звертати увагу на помилкове написання Києва латиницею після подій Революції гідності. Вже тоді людей почала обурювати назва української столиці у транслітерації мови країни-агресора. Вони пишуть скарги коли бачать помилки, виправляють один одного у соцмережах. А ще розповсюджують гасла на наліпках та малюють принти на сумках і футболках.