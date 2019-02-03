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      #KyivNOTKiev: українці вимагають, щоб аеропорти не перекладали назву столиці з російської

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      На 28 році незалежності України назву нашої столиці й досі перекладають з російської. Відтак через неправильну транслітерацію люди з Лондона, Пекіну чи Стамбулу летять не до Києва, а до Кієва.

      Турецькі й китайські аеропорти також перекладають назву міста з російського варіанту.

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      Зате у Польщі пасажири деяких аеропортів нарешті читають на таблиці рейсів "Київ". Посол України у Польщі Андрій Дещиця повідомив, що після його офіційного звернення керівництво аеропортів у Варшаві та Гданську одразу змінили транслітерацію.

      Консул Гданська Лев Захарчишин зазначив, "особливо тяжкої праці не було, все відбулось так, як і має відбуватись".

      Аеропорти Польщі змінили транслітерацію Києва
      Аеропорти Польщі змінили транслітерацію Києва

      Поляки одні з перших відгукнулися на заклик нашого МЗС змінити російську транслітерацію на українську. А наприкінці 2018 року вже українці започаткували відомий у наш час хештег #KyivNOTKiev.

      Остання ж назва столиці закріпилась у світі, як спадщина Російської імперії, а потім і Радянського союзу. Проте ще коли Росії не існувало, а на місці Москви було болото, то наша столиця називалася Києвом.

      За легендою, назва столиці походить від імені легендарного князя Кия. Латиницею Київ утворюється з української форми цієї власної назви,
      – наголосив директор Інституту мовознавства НАН Богдан Ажнюк.

      Наразі правильного написання власної назви столиці України дотримуються у Греції, Данії та на Кіпрі. А серед найавторитетніших міжнародних ЗМІ першим вживати правильну транслітерацію почало ВВС.

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      Натомість у самому Києві можна побачити таку рекламу


      Літаки національного перевізника МАУ також літають з Кієва

      У МАУ підтвердили, що транслітерація досі здійснюється з російської, проте поза їхньої волі. Мовляв, у міжнародних базах існує лише старий варіант назви міста. А МЗС планує найближчим часом звернутися до міжнародної асоціації повітряного транспорту.

      Для того, щоб всі міжнародні аеропорти могли орієнтуватися на правильні назви українських міст необхідно внести відповідні зміни до довідника асоціації. І тоді буде не Харков, а Харків, не Львов, а Львів, не Кієв, а Київ,
      – зауважила заступниця директора політичного департаменту МЗС Катерина Зеленко.

      Українці ж почали звертати увагу на помилкове написання Києва латиницею після подій Революції гідності. Вже тоді людей почала обурювати назва української столиці у транслітерації мови країни-агресора. Вони пишуть скарги коли бачать помилки, виправляють один одного у соцмережах. А ще розповсюджують гасла на наліпках та малюють принти на сумках і футболках.

      Автор: Олена Кук
      Теги: Новини України авіація МЗС України Історія Скандал
      Джерело: 24 канал
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