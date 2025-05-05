Лікарі безуспішно намагалися врятувати життя дитини. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Полтавську обласну прокуратуру.

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Хлопчику було 13 років

Трагедія сталася у понеділок, 5 травня, в одному з ліцеїв міста.

Відомо, що 13-річний хлопчик на уроці фізкультури втратив свідомість.

На місце події терміново прибули медики, які проводили реанімаційні заходи. На жаль, життя дитини врятувати не вдалося,

– розповіли у прокуратурі.

Сім'я школяра на обліку у соцслужбах не перебуває.

Слідчі встановлюють всі обставини та причини трагедії. Попередньо, справу внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом умисного протиправного заподіяння смерті малолітній дитині.

Нагадаємо, що у місті Монастирище на Черкащині двоє дівчат побили школярку. Вони зафільмували знущання на відео та виклали його в інтернет.