Врачи безуспешно пытались спасти жизнь ребенка. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Полтавскую областную прокуратуру.
Смотрите также В Киевской области собака напала на детей: школьники травмированы
Мальчику было 13 лет
Трагедия произошла в понедельник, 5 мая, в одном из лицеев города.
Известно, что 13-летний мальчик на уроке физкультуры потерял сознание.
На место происшествия срочно прибыли медики, которые проводили реанимационные мероприятия. К сожалению, жизнь ребенка спасти не удалось,
– рассказали в прокуратуре.
Семья школьника на учете в соцслужбах не состоит.
Следователи устанавливают все обстоятельства и причины трагедии. Предварительно, дело внесено в Единый реестр досудебных расследований по факту умышленного противоправного причинения смерти малолетнему ребенку.
Напомним, что в городе Монастырище в Черкасской области две девушки избили школьницу. Они сняли издевательства на видео и выложили его в интернет.