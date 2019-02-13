Українська авіакомпанія відмовилася змінювати Kiev на Kyiv

Українська авіакомпанія МАУ не буде змінювати назву міста Київ на Kyiv відповідно до правопису, а використовуватиме російський відповідник Kiev.

У відповідь на прохання користувачки Twitter використовувати назву Kyiv в МАУ зазначили, що вживатимуть Kiev.

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Мовляв офіційна транслітерація Міжнародної асоціації повітряного транспорту IATA передбачає саме цей варіант.

Що таке ІАТА? Міжнародна неурядова організація, штаб-квартира якої знаходиться у канадському Монреалі, а європейський центр у швейцарській Женеві. ІАТА має 115 представництв по всьому світі та виступає провідником актуальних ідей в авіаційній галузі, фактично і частково юридично роблячи їх стандартом для більшості.

"Ми використовуємо саме цей варіант, щоб не плутати іншомовних пасажирів", – наголосили у повідомленні МАУ у Twitter.

Solomiya, оскільки офіційна транслітерація IATA – Kiev, ми використовуємо саме цей варіант, аби не плутати іншомовних пасажирів. Поки офіційна транслітерація IATA є Kiev, ми не використовуємо інших варіантів написання міста англійською. — FlyUIA (@fly_uia) 13 лютого 2019 р.

У жовтні 2018 року у Міністерстві закордонних справ розпочали кампанію #CorrectUA, в рамках якої звертатиме увагу іноземних ЗМІ на правильну транслітерацію української столиці.

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Представники ініціативи #KyivnotKiev зазначили: перевірити те, що правильна назва таки Kyiv, можна зокрема на сайті Групи експертів ООН з географічних назв.

Зазначимо, що одними з перших відреагували на заклики українців у Польщі, де вже змінили транслітерацію українського міста на правильну.

Також правильного написання власної назви столиці України дотримуються у Греції, Данії та на Кіпрі.