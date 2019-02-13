Українська авіакомпанія відмовилася змінювати Kiev на Kyiv
Українська авіакомпанія МАУ не буде змінювати назву міста Київ на Kyiv відповідно до правопису, а використовуватиме російський відповідник Kiev.
У відповідь на прохання користувачки Twitter використовувати назву Kyiv в МАУ зазначили, що вживатимуть Kiev.
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Мовляв офіційна транслітерація Міжнародної асоціації повітряного транспорту IATA передбачає саме цей варіант.
Що таке ІАТА? Міжнародна неурядова організація, штаб-квартира якої знаходиться у канадському Монреалі, а європейський центр у швейцарській Женеві. ІАТА має 115 представництв по всьому світі та виступає провідником актуальних ідей в авіаційній галузі, фактично і частково юридично роблячи їх стандартом для більшості.
"Ми використовуємо саме цей варіант, щоб не плутати іншомовних пасажирів", – наголосили у повідомленні МАУ у Twitter.
У жовтні 2018 року у Міністерстві закордонних справ розпочали кампанію #CorrectUA, в рамках якої звертатиме увагу іноземних ЗМІ на правильну транслітерацію української столиці.
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Представники ініціативи #KyivnotKiev зазначили: перевірити те, що правильна назва таки Kyiv, можна зокрема на сайті Групи експертів ООН з географічних назв.
Зазначимо, що одними з перших відреагували на заклики українців у Польщі, де вже змінили транслітерацію українського міста на правильну.
Також правильного написання власної назви столиці України дотримуються у Греції, Данії та на Кіпрі.