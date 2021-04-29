Столкновения не утихают: Кыргызстан заявил о захвате заставы Таджикистана – видео
Ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана утром 29 апреля обострилась. С обеих сторон к границе стягивают военную силу – танки и авиацию.
Источник:24 канал
Что происходит на границе государств
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров уже провел совещание Совета нацбезопасности. Председателем группы по урегулированию ситуации назначили вице-премьера Артема Новикова.
Ранее На границе между Киргизстаном и Таджикистаном началась перестрелка: есть раненые
По данным телеграм-канала "Sputnik Ближнее зарубежье", глава государства призвал граждан к сдержанности. Кроме того, жителей приграничных сел Баткенской области уже эвакуировали.
Киргизские пограничники сообщили об обстреле своих постов из минометов со стороны Таджикистана. В ответ спецназовцы захватили таджикскую пограничную заставу "Ходжа Аьлло". В соцсетях уже распространили фото горящего здания.
Примерно в 17:00 таджикская сторона открыла огонь по трем пограничным заставам и двум постам. В результате минометного обстрела загорелась застава "Достук". В ответ на действия таджикских силовиков, спецназ Кыргызстана захватил "Ходжа Аьлло",
– говорится в сообщении.
Кроме того, на улицах таджикского города Исфара заметили танки. На месте столкновений фиксируют военную авиацию. Пока неизвестно, какой стране она принадлежит.
Смотрите видео с танками у границы Таджикистана:
Военная авиация у границы Таджикистана и Кыргызстана: видео
Государства начали переговоры
Министерства иностранных дел Кыргызстана и Таджикистана начали переговоры о локализации конфликта на границе, пишет 24kg.
Киргизский глава МИД Руслан Казакбаев заявил, что переговоры происходят на всех уровнях, а также со стороны правоохранительных органов государств.
Надеюсь, что в самое ближайшее время конфликт удастся урегулировать. Затем МИД сделает заявление,
– сказал министр.
Что известно о пострадавших
Вследствие активных столкновений по меньшей мере 15 человек пострадали, а один человек погиб. Кроме того, Таджикистан сообщил о 3 госпитализированных.
На видео в сети видно, что в Баткене люди вышли из автомобилей и лежат на земле. На фоне – звуки выстрелов. Так население прячется от обстрелов.
Люди прячутся от обстрелов: видео
В то же время военные Кыргызстана публикуют видео, как они радуются началу боевых действий.
Военные радуются обострению: видео
Причина обострения
- 28 апреля таджикские военные установили камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта распределения воды "Главный".
- Местные жители попросили убрать камеру со столба, однако военные отказались. Далее стороны начали забрасывать друг друга камнями. Конфликт перерос в применение оружия военными.
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