Ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана утром 29 апреля обострилась. С обеих сторон к границе стягивают военную силу – танки и авиацию.

Что происходит на границе государств

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров уже провел совещание Совета нацбезопасности. Председателем группы по урегулированию ситуации назначили вице-премьера Артема Новикова.

Ранее На границе между Киргизстаном и Таджикистаном началась перестрелка: есть раненые

По данным телеграм-канала "Sputnik Ближнее зарубежье", глава государства призвал граждан к сдержанности. Кроме того, жителей приграничных сел Баткенской области уже эвакуировали.

Киргизские пограничники сообщили об обстреле своих постов из минометов со стороны Таджикистана. В ответ спецназовцы захватили таджикскую пограничную заставу "Ходжа Аьлло". В соцсетях уже распространили фото горящего здания.

Примерно в 17:00 таджикская сторона открыла огонь по трем пограничным заставам и двум постам. В результате минометного обстрела загорелась застава "Достук". В ответ на действия таджикских силовиков, спецназ Кыргызстана захватил "Ходжа Аьлло",

– говорится в сообщении.

Кроме того, на улицах таджикского города Исфара заметили танки. На месте столкновений фиксируют военную авиацию. Пока неизвестно, какой стране она принадлежит.

Смотрите видео с танками у границы Таджикистана:

Военная авиация у границы Таджикистана и Кыргызстана: видео​

Государства начали переговоры

Министерства иностранных дел Кыргызстана и Таджикистана начали переговоры о локализации конфликта на границе, пишет 24kg.

Киргизский глава МИД Руслан Казакбаев заявил, что переговоры происходят на всех уровнях, а также со стороны правоохранительных органов государств.

Надеюсь, что в самое ближайшее время конфликт удастся урегулировать. Затем МИД сделает заявление,

– сказал министр.

Что известно о пострадавших

Вследствие активных столкновений по меньшей мере 15 человек пострадали, а один человек погиб. Кроме того, Таджикистан сообщил о 3 госпитализированных.

На видео в сети видно, что в Баткене люди вышли из автомобилей и лежат на земле. На фоне – звуки выстрелов. Так население прячется от обстрелов.

Люди прячутся от обстрелов: видео

В то же время военные Кыргызстана публикуют видео, как они радуются началу боевых действий.

Военные радуются обострению: видео

Причина обострения