Ситуація на кордоні Киргизстану і Таджикистану зранку 29 квітня загострилася. З обох сторін до кордону стягують військову силу – танки й авіацію.

Що відбувається на кордоні держав

Президент Киргизстану Садир Жапаров вже провів нараду Ради нацбезпеки. Головою групи щодо врегулювання ситуації призначили віцепрем'єра Артема Новикова.

Раніше На кордоні між Киргизстаном та Таджикистаном почалася перестрілка: є поранені

За даними телеграм-каналу "Sputnik Ближнее зарубежье", глава держави закликав громадян до стриманості. Крім того, мешканців прикордонних сіл Баткенської області вже евакуювали.

Киргизькі прикордонники повідомили про обстріл своїх постів з мінометів з боку Таджикистану. У відповідь спецпризначенці захопили таджицьку прикордонну заставу "Ходжа А'лло". У соцмережах вже поширили фото палаючої будівлі.

Приблизно о 17:00 таджицька сторона відкрила вогонь по трьом прикордонним заставам і двом постам. У результаті мінометного обстрілу загорілася застава "Достук". У відповідь на дії таджицьких силовиків, спецназ Киргизстану захопив "Ходжа А'лло",

– мовиться у повідомленні.

Крім того, на вулицях таджицького міста Ісфара помітили танки. На місці сутичок фіксують військову авіацію. Наразі невідомо, якій країні вона належить.

Дивіться відео з танками біля кордону Таджикистану:

Військова авіація біля кордону Таджикистану і Киргизстану: відео

Держави почали перемовини

Міністерства закордонних справ Киргизстану та Таджикистану почали переговори про локалізацію конфлікту на кордоні, пише 24kg.

Киргизький очільник МЗС Руслан Казакбаєв заявив, що перемовини відбуваються на всіх рівнях, а також з боку правоохоронних органів держав.

Сподіваюся, що якнайближчим часом конфлікт вдасться врегулювати. Потім МЗС зробить заяву,

– сказав міністр.

Що відомо про постраждалих

Внаслідок активних сутичок щонайменше 15 людей постраждали, а одна особа загинула. Крім того, Таджикистан повідомив про 3 госпіталізованих.

На відео у мережі видно, що в Баткені люди повиходили з автомобілів і лежать на землі. На фоні – звуки пострілів. Так населення ховається від острілів.

Люди ховаються від обстрілів: відео

Водночас військові Киргизстану публікують відео, як вони радіють початку бойових дій.

Військові радіють загостренню: відео

Причина загострення