Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной милиции. Наклейки разных символов – это нарушение законодательства.

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Нарушителей штрафуют

По закону накладывается штраф – 5,5 тысячи сомов, а машину перевозят на штрафплощадку. На авто запрещается наносить наклейки, не имеющие соответствующих разрешений и лицензий,

– отметили в пресс-службе.

Сколько именно водителей уже получили финансовое наказание – пока неизвестно. Точно один случай был, потому что соответствующее видео выложила в соцсетях милиция. Наклейку с этого транспортного средства сняли.

Смотрите видео / Видео из твиттера:

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