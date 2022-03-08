Про це повідомили у пресслужбі Патрульної міліції. Наклейки різних символів – це порушення законодавства.
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Порушників штрафують
Згідно із законом, накладається штраф – 5,5 тисячі сомів, а машину перевозять на штрафмайданчик. На авто забороняється наносити наклейки, які не мають відповідних дозволів та ліцензій,
– зазначили у пресслужбі.
Скільки саме водіїв вже отримали фінансове покарання – поки невідомо. Точно один випадок таки був, бо відповідне відео виклала у соцмережах поліція. Наклейку з цього транспортного засобу таки зняли.
Дивіться відео / Відео з твітера:
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