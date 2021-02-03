Бывшего топменеджера "Киевстара" и экс-чиновника Beeline Евгения Кражана 2 февраля задержали в Кыргызтане. Его подозревают в коррупции.

Источник: генпрокуратура Кыргызтана, "НВ Бизнес"

Кражана задержали по делу в отношении Киргизской "дочки" группы Veon, которая работает под брендом Beeline. В нее также входит украинский "Киевстар".

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Почему задержали топменеджера

В прокуратуре утверждают, что Кражан лоббировал интересы компании "Скай Мобайл" и передал взятку высокопоставленному должностному лицу правительства Киргизии. Взятка якобы была предназначена для содействия в переоформлении лицензии на право пользования радиочастотным спектром.

Чиновники Госагентства связи, аппарата правительства и ГКНБ, вероятно, сговорились с частными компаниям, чтобы переоформить эти лицензии.

Следствие продолжается.

Что известно о Кражане