Подозревают в коррупции: в Кыргызтане задержали бывшего украинского топменеджера
Бывшего топменеджера "Киевстара" и экс-чиновника Beeline Евгения Кражана 2 февраля задержали в Кыргызтане. Его подозревают в коррупции.
Источник: генпрокуратура Кыргызтана, "НВ Бизнес"
Кражана задержали по делу в отношении Киргизской "дочки" группы Veon, которая работает под брендом Beeline. В нее также входит украинский "Киевстар".
Читайте также В Китае казнили экс-главу государственной компании
Почему задержали топменеджера
В прокуратуре утверждают, что Кражан лоббировал интересы компании "Скай Мобайл" и передал взятку высокопоставленному должностному лицу правительства Киргизии. Взятка якобы была предназначена для содействия в переоформлении лицензии на право пользования радиочастотным спектром.
Чиновники Госагентства связи, аппарата правительства и ГКНБ, вероятно, сговорились с частными компаниям, чтобы переоформить эти лицензии.
Следствие продолжается.
Что известно о Кражане
- Мужчина работал директором по развитию бизнеса на корпоративном рынке в "Киевстаре".
- Однако в мае 2019 года его назначили генеральным директором Beeline в Кыргызстане.
- Кражан присоединился к VEON в 2005 году.
- В фейсбуке менеджера указано, что он учился в Лондонской школе бизнеса, а также в "Киево-могилянской академии".
Поделиться новостью