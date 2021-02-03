Підозрюють у корупції: у Киргизтані затримали колишнього українського топменеджера
Колишнього топменеджера "Київстару" та експосадовця Beeline Євгена Кражана 2 лютого затримали у Киргизтані. Його підозрюють у корупції.
Джерело: генпрокуратура Киргизтану, "НВ Бізнес"
Кражана затримали у справі щодо киргизької "дочки" групи Veon, яка працює під брендом Beeline. До неї також входить український "Київстар".
Читайте також У Китаї стратили ексочільника державної компанії
Чому затримали топменеджера
У прокуратурі стверджують, що Кражан лобіював інтереси компанії "Скай Мобайл" та передав хабар високопосадовцю уряду Киргизтану. Хабар нібито був призначений для сприяння в переоформленні ліцензії на право користування радіочастотним спектром.
Чиновники Держагентства зв'язку, апарату уряду і ДКНБ, ймовірно, змовились з приватними компаніям, щоб переоформити ці ліцензії.
Наразі слідство триває.
Що відомо про Кражана
- Чоловік працював директором з розвитку бізнесу на корпоративному ринку у "Київстарі".
- Однак у травні 2019 року його призначили генеральним директором Beeline в Киргизстані.
- Кражан приєднався до VEON у 2005 році.
- У фейсбуці менеджера зазначено, що він навчався у Лондонській школі бізнесу, а також в "Києво-могилянській академії".
Поділитися новиною