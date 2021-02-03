Колишнього топменеджера "Київстару" та експосадовця Beeline Євгена Кражана 2 лютого затримали у Киргизтані. Його підозрюють у корупції.

Джерело: генпрокуратура Киргизтану, "НВ Бізнес"

Кражана затримали у справі щодо киргизької "дочки" групи Veon, яка працює під брендом Beeline. До неї також входить український "Київстар".

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Чому затримали топменеджера

У прокуратурі стверджують, що Кражан лобіював інтереси компанії "Скай Мобайл" та передав хабар високопосадовцю уряду Киргизтану. Хабар нібито був призначений для сприяння в переоформленні ліцензії на право користування радіочастотним спектром.

Чиновники Держагентства зв'язку, апарату уряду і ДКНБ, ймовірно, змовились з приватними компаніям, щоб переоформити ці ліцензії.

Наразі слідство триває.

Що відомо про Кражана