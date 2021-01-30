В Кыргызстане задержали руководителя отдела информационной политики аппарата президента. Чиновника подозревают в вымогательстве взятки у одного из кандидатов на государственную должность.

Источник: Государственный комитет нацбезопасности Кыргызстана

В пресс-релизе комитета нацбезопасности отметили лишь инициалы подозреваемого – А. Н. С.

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Анаркулов возглавил пресс-службу президента в октябре 2020

Однако именно такие инициалы у руководителя пресс-службы Садыра Жапарова – Нургазы Анаркулова.

А. Н. С. требовал денежное вознаграждение в особо крупном размере у претендента на одну из руководящих должностей – за положительное решение вопроса о назначении,

– говорится в сообщении комитета нацбезопасности.

Обратите внимание! Садыр Жапаров назначил Анаркулова руководителем отдела информационной политики 30 октября 2020 года.

28 января инаугурировали президента Жапарова

Отметим, что только 28 января в стране состоялась инаугурация нового главы государства Садыра Жапарова. Предыдущий глава государства Сооронбай Жээнбеков покинул пост из-за массовых протестов в стране. На выборах президента Жапаров получил более 79% голосов.