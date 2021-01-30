Несколько месяцев в должности и "погорел": в Кыргызстане задержали главу пресс-службы президента
В Кыргызстане задержали руководителя отдела информационной политики аппарата президента. Чиновника подозревают в вымогательстве взятки у одного из кандидатов на государственную должность.
Источник: Государственный комитет нацбезопасности Кыргызстана
В пресс-релизе комитета нацбезопасности отметили лишь инициалы подозреваемого – А. Н. С.
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Анаркулов возглавил пресс-службу президента в октябре 2020
Однако именно такие инициалы у руководителя пресс-службы Садыра Жапарова – Нургазы Анаркулова.
А. Н. С. требовал денежное вознаграждение в особо крупном размере у претендента на одну из руководящих должностей – за положительное решение вопроса о назначении,
– говорится в сообщении комитета нацбезопасности.
28 января инаугурировали президента Жапарова
Отметим, что только 28 января в стране состоялась инаугурация нового главы государства Садыра Жапарова. Предыдущий глава государства Сооронбай Жээнбеков покинул пост из-за массовых протестов в стране. На выборах президента Жапаров получил более 79% голосов.
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