Кілька місяців на посаді і "погорів": у Киргизстані затримали голову пресслужби президента
У Киргизстані затримали керівника відділу інформаційної політики апарату президента. Чиновника підозрюють у вимаганні хабаря в одного з кандидатів на державну посаду.
Джерело: Державний комітет нацбезпеки Киргизстану
У пресрелізі комітету нацбезпеки зазначили лише ініціали підозрюваного – А. Н. С.
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Анаркулов очолив пресслужбу президента у жовтні 2020
Проте саме такі ініціали у керівника пресслужби Садира Жапарова – Нургази Анаркулова.
А.Н.С. вимагав грошову винагороду в особливо великому розмірі у претендента на одну з керівних посад – за позитивне вирішення питання про призначення,
– мовиться у повідомленні Комітеті нацбезпеки.
28 січня інавгурували президента Жапарова
Зазначимо, що лише 28 січня в країні відбулась інавгурація нового глави держави Садира Жапарова. Попередній очільник держави Сооронбай Жеенбеков покинув посаду через масові протести в країні. На виборах президента Жапаров здобув понад 79% голосів.
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