У Киргизстані затримали керівника відділу інформаційної політики апарату президента. Чиновника підозрюють у вимаганні хабаря в одного з кандидатів на державну посаду.

Джерело: Державний комітет нацбезпеки Киргизстану

У пресрелізі комітету нацбезпеки зазначили лише ініціали підозрюваного – А. Н. С.

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Анаркулов очолив пресслужбу президента у жовтні 2020

Проте саме такі ініціали у керівника пресслужби Садира Жапарова – Нургази Анаркулова.

А.Н.С. вимагав грошову винагороду в особливо великому розмірі у претендента на одну з керівних посад – за позитивне вирішення питання про призначення,

– мовиться у повідомленні Комітеті нацбезпеки.

Зверніть увагу! Садир Жапаров призначив Анаркулова керівником відділу інформаційної політики 30 жовтня 2020 року.

28 січня інавгурували президента Жапарова

Зазначимо, що лише 28 січня в країні відбулась інавгурація нового глави держави Садира Жапарова. Попередній очільник держави Сооронбай Жеенбеков покинув посаду через масові протести в країні. На виборах президента Жапаров здобув понад 79% голосів.