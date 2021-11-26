В Кыргызстане заявили о попытке госпереворота

Спецслужбы Кыргызстана убеждают, что предотвратили попытку госпереворота. Мол, его планировали после предстоящих выборов в парламент.

Задержали 15 человек. Среди них есть депутаты, а также бывшие чиновники. Имен пока не называют. Об этом заявили в Госкомитете национальной безопасности.

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Что известно о вероятном госперевороте

Правоохранители говорят, что получили данные о группе лиц, которые планируют организацию провокаций дестабилизации общественно-политической обстановки в стране сразу после выборов. Мол, хотели захватить власть.

Руководили группой якобы депутаты парламента и бывшие высокопоставленные чиновники. Они якобы хотели устроить после выборов массовые акции протеста в Бишкеке.

"Отобрали тысячу парней"

Группа якобы отобрала 1 тысячу агрессивно настроенных молодых людей для организации массовых акций протеста. Злоумышленники якобы регулярно встречались с ними и обсуждали планы по провокации массовых беспорядков.

Провели обыски

Силовики обыскали офисы и дома предполагаемых участников группы. Там нашли документы, подтверждающие подготовку к перевороту. Кроме того, обнаружили оружие, боеприпасы и наркотики.

Задержали 15 человек, их привлекут к уголовной ответственности.