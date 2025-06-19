Согласно декларации, Лабунская владеет состоянием на 2,3 миллиона долларов США и 24 миллиона гривен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

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Депутата-миллионершу судят за долги по коммуналке

Печерский суд Киева открыл дело против депутата Анжелики Лабунской по иску "Киевтеплоэнерго" из-за неуплаты коммуналки.

Анжелика Лабунская, которая представляет фракцию "Батькивщина", уже более полутора лет не появляется на пленарных заседаниях Верховной Рады. В то же время в своей декларации за 2024 год она указала существенные активы: 2,3 миллиона долларов США, 300 тысяч евро, 250 тысяч швейцарских франков и более 24 миллионов гривен. Несмотря на это, семья не оплатила коммунальные долги, что и стало основанием для судебного процесса.

Интересы ответчиков в суде будет представлять адвокат. Заседание по делу назначено на 29 сентября 2025 года. Судьей определена Татьяна Ильева, которая является фигуранткой уголовного производства, расследуемого НАБУ.

Это не единственное судебное дело с участием Лабунской. Она также является ответчиком в деле по иску Главного управления Государственной налоговой службы в Киевской области о взыскании налогового долга.