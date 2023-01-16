На территории громады круглосуточно работают пункты обогрева, где можно зарядить мобильные устройства, воспользоваться интернетом и согреться. Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Ладыжина Александр Коломиец.
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В связи с чрезвычайным положением в нашей общине, отсутствием теплоснабжения, просьбы к каждому — минимизировать использование мощных электроприборов и не сливать воду из радиаторов отопления,
– отметил Коломиец.
Он добавил, что в пунктах обогрева можно зарядить мобильные телефоны, воспользоваться интернетом и согреться. Также там есть питьевая вода и горячий чай.
- Ладыжинская городская больница;
- лицей номер 1;
- Ладыжинский городской совет;
- ДПРЧ 30 (базарная площадь);
- палатка на площади Фонтанов;
- телерадиокомпания "Тодор" на ул. Строителей, 17 (время работы пункта с 8:00-18:00);
- палатка возле магазина "Казачок" по адресу ул. Пионерская, 22.
Что известно о чрезвычайной ситуации в Ладыжине
- 28 ноября в Ладыжине объявили чрезвычайную ситуацию военного характера Все из-за российского обстрела Ладыжинской ТЭС.
- В результате вражеской атаки в сетях теплоснабжения города произошла авария. 18 тысяч человек остались без отопления. Единственная возможность согреться – электроприборы. Однако из-за периодических отключений света дома не успевают нагреться.
- Заметим, что оккупанты дважды атаковали Ладыжинскую теплоэлектростанцию 11 октября. Сначала они запустили 2 дрона-камикадзе. Когда же на место выехали спасатели, российские военные нанесли второй удар.
- Тогда сообщалось, что пострадали 6 человек. Им предоставили необходимую помощь и госпитализировали. Среди пострадавших не было работников ТЭС.
- Кстати, во время атаки 23 ноября оккупанты снова обстреливали объекты критической инфраструктуры Винницкой области. Правда, не сообщали, говорится ли о Ладыжине.