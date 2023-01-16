На территории громады круглосуточно работают пункты обогрева, где можно зарядить мобильные устройства, воспользоваться интернетом и согреться. Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Ладыжина Александр Коломиец.

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В связи с чрезвычайным положением в нашей общине, отсутствием теплоснабжения, просьбы к каждому — минимизировать использование мощных электроприборов и не сливать воду из радиаторов отопления,

– отметил Коломиец.

Он добавил, что в пунктах обогрева можно зарядить мобильные телефоны, воспользоваться интернетом и согреться. Также там есть питьевая вода и горячий чай.

Адреса пунктов обогрева:

Ладыжинская городская больница;

лицей номер 1;

Ладыжинский городской совет;

ДПРЧ 30 (базарная площадь);

палатка на площади Фонтанов;

телерадиокомпания "Тодор" на ул. Строителей, 17 (время работы пункта с 8:00-18:00);

палатка возле магазина "Казачок" по адресу ул. Пионерская, 22.

Обратите внимание! Вечером 14 января в традиционном обращении к украинцам Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты нанесли ракетный удар по Ладыжине.

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