На території громади цілодобово працюють пункти обігріву, де можна зарядити мобільні пристрої, скористатися інтернетом та зігрітися. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Ладижина Олександр Коломієць.

До теми У Ладижині на Вінниччині майже 18 тисяч жителів залишилися без тепла: у квартирах жахливий холод

У зв'язку з надзвичайним станом у нашій громаді, відсутністю теплопостачання, прохання до кожного — мінімізувати використання потужних електроприладів і не зливати воду з радіаторів опалення,
– зазначив Коломієць.

Також він додав, що у пунктах обігріву можна зарядити мобільні телефони, скористатися інтернетом та зігрітися. Також там є питна вода і гарячий чай.

Адреси пунктів обігріву:
  • Ладижинська міська лікарня;
  • ліцей номер 1;
  • Ладижинська міська рада;
  • ДПРЧ 30 (базарна площа);
  • намет на площі Фонтанів;
  • телерадіокомпанія "Тодор" за адресою вул. Будівельників, 17 ( час
  • роботи пункту з 8:00-18:00);
  • намет біля магазину "Козачок" за адресою вул. Піонерська, 22.

Що відомо про надзвичайну ситуацію у Ладижині

  • 28 листопада у Ладижині оголосили надзвичайну ситуацію воєнного характеру. Усе через російський обстріл Ладижинської ТЕС.
  • Внаслідок ворожої атаки у мережах теплопостачання міста сталася аварія. 18 тисяч жителів залишилися без опалення. Єдина можливість зігрітися – електроприлади. Однак, через періодичні відключення світла будинки не встигають нагрітися.
  • Зауважимо, що окупанти двічі атакували Ладижинську теплоелектростанцію 11 жовтня. Спочатку вони запустили 2 дрони-камікадзе. Коли ж на місце виїхали рятувальники, російські військові завдали другого удару.
  • Тоді повідомляли, що постраждали 6 людей. Їм надали необхідну допомогу та госпіталізували. Серед потерпілих не було працівників ТЕС.
  • До речі, під час атаки 23 листопада окупанти знову обстрілювали об'єкти критичної інфраструктури Вінницької області. Щоправда, не повідомляли, чи мовиться про Ладижин.