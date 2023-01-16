На території громади цілодобово працюють пункти обігріву, де можна зарядити мобільні пристрої, скористатися інтернетом та зігрітися. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Ладижина Олександр Коломієць.
До теми У Ладижині на Вінниччині майже 18 тисяч жителів залишилися без тепла: у квартирах жахливий холод
У зв'язку з надзвичайним станом у нашій громаді, відсутністю теплопостачання, прохання до кожного — мінімізувати використання потужних електроприладів і не зливати воду з радіаторів опалення,
– зазначив Коломієць.
Також він додав, що у пунктах обігріву можна зарядити мобільні телефони, скористатися інтернетом та зігрітися. Також там є питна вода і гарячий чай.
- Ладижинська міська лікарня;
- ліцей номер 1;
- Ладижинська міська рада;
- ДПРЧ 30 (базарна площа);
- намет на площі Фонтанів;
- телерадіокомпанія "Тодор" за адресою вул. Будівельників, 17 ( час
- роботи пункту з 8:00-18:00);
- намет біля магазину "Козачок" за адресою вул. Піонерська, 22.
Що відомо про надзвичайну ситуацію у Ладижині
- 28 листопада у Ладижині оголосили надзвичайну ситуацію воєнного характеру. Усе через російський обстріл Ладижинської ТЕС.
- Внаслідок ворожої атаки у мережах теплопостачання міста сталася аварія. 18 тисяч жителів залишилися без опалення. Єдина можливість зігрітися – електроприлади. Однак, через періодичні відключення світла будинки не встигають нагрітися.
- Зауважимо, що окупанти двічі атакували Ладижинську теплоелектростанцію 11 жовтня. Спочатку вони запустили 2 дрони-камікадзе. Коли ж на місце виїхали рятувальники, російські військові завдали другого удару.
- Тоді повідомляли, що постраждали 6 людей. Їм надали необхідну допомогу та госпіталізували. Серед потерпілих не було працівників ТЕС.
- До речі, під час атаки 23 листопада окупанти знову обстрілювали об'єкти критичної інфраструктури Вінницької області. Щоправда, не повідомляли, чи мовиться про Ладижин.