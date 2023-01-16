На території громади цілодобово працюють пункти обігріву, де можна зарядити мобільні пристрої, скористатися інтернетом та зігрітися. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Ладижина Олександр Коломієць.

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У зв'язку з надзвичайним станом у нашій громаді, відсутністю теплопостачання, прохання до кожного — мінімізувати використання потужних електроприладів і не зливати воду з радіаторів опалення,

– зазначив Коломієць.

Також він додав, що у пунктах обігріву можна зарядити мобільні телефони, скористатися інтернетом та зігрітися. Також там є питна вода і гарячий чай.

Адреси пунктів обігріву:

Ладижинська міська лікарня;

ліцей номер 1;

Ладижинська міська рада;

ДПРЧ 30 (базарна площа);

намет на площі Фонтанів;

телерадіокомпанія "Тодор" за адресою вул. Будівельників, 17 ( час

роботи пункту з 8:00-18:00);

намет біля магазину "Козачок" за адресою вул. Піонерська, 22.

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