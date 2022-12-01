Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов. Кстати, 28 ноября в Ладыжине объявлялась чрезвычайная ситуация военного характера.

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Какая ситуация с теплоснабжением в Ладыжине

1 декабря Борзов заявил, что теплоснабжение в Ладыжине возобновлено.

Продолжаем диверсификацию поставок тепловой энергии в городе,
– отметил глава региона.

Обстрел Ладыжинской ТЭС: все, что известно

Кстати, оккупанты уже не впервые атакуют теплоэлектростанции Украины. Так, летом этого года российские захватчики ударили по территории Криворожской ТЭС.

Также российские военные нанесли удар по Углегорской ТЭС Донецкой области. В результате обстрела вспыхнул масштабный пожар.

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