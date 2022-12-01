Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов. Кстати, 28 ноября в Ладыжине объявлялась чрезвычайная ситуация военного характера.

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Какая ситуация с теплоснабжением в Ладыжине

1 декабря Борзов заявил, что теплоснабжение в Ладыжине возобновлено.

Продолжаем диверсификацию поставок тепловой энергии в городе,

– отметил глава региона.

Обстрел Ладыжинской ТЭС: все, что известно

Российские захватчики дважды атаковали теплоэлектростанцию в Ладыжине 11 октября. Так, оккупанты запустили 2 дрона-камикадзе. Спасатели оперативно выехали на место инцидента.

Позже россияне нанесли второй удар.

Сообщалось, что пострадали 6 человек. Им предоставили необходимую помощь и госпитализировали.

28 ноября в городе Ладыжине объявили чрезвычайную ситуацию военного характера. Это все из-за ракетных обстрелов.

Кстати, оккупанты уже не впервые атакуют теплоэлектростанции Украины. Так, летом этого года российские захватчики ударили по территории Криворожской ТЭС.

Также российские военные нанесли удар по Углегорской ТЭС Донецкой области. В результате обстрела вспыхнул масштабный пожар.

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