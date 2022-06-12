На территории теплоэлектростанции произошел сильный пожар

Вооруженные силы России ударили по одной из самых больших тепловых электростанций в Украине. Сообщается, что за Углегорскую ТЭС уже несколько недель идут бои между ВСУ и оккупантами.

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Обстрел российских военных привел к тому, что на территории теплоэлектростанции произошел сильный пожар. Также разрушено административное здание.

Местные журналисты обнародовали видео пожара. Издалека над Углегорской ТЭС виден большой столб серого дыма.

Видео пожара на Углегорской ТЭС

Углегорскую ТЭС, расположенную в городе Светлодарск, по предварительным данным, контролируют ВСУ. В то же время Светлодарск был занят российскими войсками.

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Какая ситуация в Донецкой области

По данным Офиса Президента из регионов, в Донецкой области россияне обстреливают не только позиции украинских военных, но и прифронтовые населенные пункты.

В результате циничных ударов в течение 11 июня в Донецкой области погибли 2 гражданских и 10 получили ранения.

Также сообщалось, что в районе Торецкого враги повредили электросети, из-за чего весь север области остался без света. Частично восстановить электроснабжение удалось только под утро.

С Донецкой области продолжают вывозить мирных жителей, несмотря на обстрелы. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что количество желающих покинуть область небольшое, однако в некоторые дни соглашаются выехать до 100 человек. По его словам, стало больше желающих выехать из Константиновки.

Следует отметить, что под обстрелами в последние недели оказался оккупированный Донецк, по мирным кварталам которого украинские военные никогда не били. Российские военные намеренно обстреливают Донецк, чтобы обвинить в этом Украину.

По оперативным данным Генштаба ВСУ, российские военные сосредоточили силы на Северодонецком и Бахмутском направлениях. Россияне пытаются установить контроль над Северодонецком и ударили по позициям ВСУ на Донецком направлении.

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