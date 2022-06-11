Какая ситуация с вывозом гражданского состояния на 10 июня рассказал председатель Донецкой ОВ Павел Кириленко. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его включение в эфире национального телемарафона.

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Сколько людей вывозят из Донбасса каждый день

Кириленко рассказал, что до сих пор есть люди, желающие эвакуироваться из региона. Их количество невелико, однако в некоторые дни соглашаются покинуть область до 100 человек. В частности, сейчас стало больше желающих выехать из Константиновки.

Раньше там оставались многие жители, потому что город в 30 километрах от линии разграничения. Однако теперь участились обстрелы по всему региону.

Эвакуация проходит с 24 февраля. Сейчас идет эвакуация из зоны активных боевых действий ежедневно. Риски очень большие, это происходит либо под обстрелами или в периоды между обстрелами,

– рассказал глава Донецкой ОВА.

Он добавил, что это делают силами военных администраций, Нацполиции и службы спасения – ГСЧС. Людей увозят специальным транспортом.

Россия распространяет фейки об эвакуации

Пропаганда кремля начала распространять ложную информацию о том, что якобы вывозят не всех, а только "конкретных лиц". Кроме этого, пишут о якобы необходимости платить за это.

Павел Кириленко акцентировал внимание на том, что такие публикации не соответствуют действительности. По его мнению, такие информационные "вбросы" нужны России, чтобы вынудить людей оставаться в опасном регионе.

Подробнее о спасении людей под обстрелами: смотрите видео

Также происходит эвакуация из Луганской области.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в этот день сообщил, что из Лисичанска удалось эвакуировать 23 человека. Это тоже было рискованно, но теперь каждый из вывезенных в безопасности.

Англичанин-волонтер Филипп из Северодонецка собрал супербригаду, которой сегодня удалось уговорить 23 человека ехать в спокойное место. В частности, там находились двое северодончан, которые уже ночуют в безопасности,

– написал Гайдай.

Что касается волонтера, то его историю он тоже рассказал. Когда эвакуация из Северодонецка остановилась, Филипп с другими волонтерами попали под обстрелы. Впоследствии они прошли недолгий курс лечения и переключились на Лисичанск.

Спасенные из-под обстрелов жители Лисичанска: смотрите видео

Российские авиаудары по населенным пунктам Донбасса

В Генштабе ВСУ вечером 10 июня сообщили, что российские войска нанесли авиационный удар сразу по нескольким населенным пунктам Донбасса. Били разной техникой:

самолеты Су-25 – недалеко от Марьинки и Красногоровки;

вертолеты Ка-52 вблизи Новобахмутовки;

вертолеты Ми-8 – в районе Александрополя.

Недавно удалось эвакуировать местных из Бахмута: смотрите видео