Яка ситуація з вивезенням цивільних станом на 10 червня розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його включення в ефірі національного телемарафону.

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Скільки людей вивозять із Донеччини щодня

Кириленко розповів, що досі є люди, які хочуть евакуюватися з регіону. Їхня кількість невелика, проте в деякі дні погоджуються покинути область до 100 людей. Зокрема, зараз побільшало охочих виїхати з Константинівки.

Раніше там залишалися багато жителів, бо місто за 30 кілометрів від лінії розмежування. Однак тепер почастішали обстріли у всьому регіоні.

Евакуація триває з 24 лютого. Зараз відбувається евакуація із зони активних бойових дій щоденно. Ризики є дуже великими, це відбувається або під обстрілами або в періоди між обстрілами,

– розповів голова Донецької ОВА.

Він додав, що це роблять силами військових адміністрацій, Нацполіції та служби порятунку – ДСНС. Людей вивозять спеціальним транспортом.

Росія поширює фейки про евакуацію

Наразі пропаганда кремля почала поширювати неправдиву інформацію про те, що нібито вивозять не всіх, а лише "конкретних осіб". Окрім цього, пишуть про нібито необхідність платити за це.

Павло Кириленко акцентував на тому, що такі публікації не відповідають дійсності. На його думку, такі інформаційні "вкиди" потрібні Росії, щоб змусити людей залишатися в небезпечному регіоні.

Детальніше про порятунок людей під обстрілами: дивіться відео

Також відбувається евакуація з Луганщини

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у цей день повідомив, що з Лисичанська вдалося евакуювати 23 людей. Це теж було ризиковано, проте тепер кожен із вивезених у безпеці.

Англієць-волонтер Філіпп із Сєвєродонецька вкотре зібрав супербригаду, якій сьогодні вдалося вмовити 23 людини їхати в спокійне місце. Зокрема там перебувало двоє сєвєродончан, які вже ночують в безпеці,

– написав Гайдай.

Щодо цього волонтера, то його історію він теж розповів. Коли евакуація з Сєвєродонецька зупинилася, Філіпп з іншими волонтерами потрапили під обстріли. Згодом вони пройшли недовгий курс лікування та переключилися на Лисичанськ.

Врятовані з-під обстрілів жителі Лисичанська: дивіться відео

Російські авіаудари по населених пунктах Донбасу

У Генштабі ЗСУ ввечері 10 червня повідомили, що російські війська завдали авіаційного удару одразу по кількох населених пунктах Донеччини. Били різною технікою:

літаки Су-25 – неподалік Мар'їнки та Красногорівки;

вертольоти Ка-52 поблизу Новобахмутівки;

гелікоптери Мі-8 – у районі Олександрополя.

Нещодавно – вдалося евакуювати місцевих із Бахмута: дивіться відео