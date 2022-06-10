Українські герої продовжують захищати рідну землю. Зокрема, на Донеччині та Луганщині.
Зауважте Окупанти обстрілюють Донецьк з його ж околиць та звинувачують Україну
Російські загарбники упродовж усієї смуги оборони застосовують по позиціях ЗСУ:
- бойову авіацію;
- реактивні системи залпового вогню;
- ствольну артилерію великих калібрів;
- танки;
- міномети різних систем.
Окрім того, ворог продовжує гатити по цивільній інфраструктурі, мирних житлових кварталах.
Українські захисники і захисниці зі складу угруповання об'єднаних сил відбили сьогодні 14 атак ворога. На двох локаціях ще тривають бої,
– мовиться у повідомленні.
Українські герої продовжують завдавати ворогові втрат. Зокрема, на Сході упродовж доби знищили:
- 4 танки;
- 2 артилерійські системи;
- 11 бойових броньованих машин;
- 3 одиниці автомобільної техніки;
- 1 склад з боєприпасами.
Також українські захисники та захисниці знищили 4 безпілотних літальних апарати. Мовиться про тип "Орлайн-10".
Росіяни обстрілюють Донеччину
Павло Кириленко – голова Донецької ОВА – повідомив, що російські окупанти продовжують обстрілювати Донеччину. Зокрема, ворог вдарив у житловий будинок у Миколаївці. Він вже постраждав від дій росіян у 2014 році.
За попередніми даними, у будинок влучив снаряд з РСЗВ "Торнадо". Постраждав місцевий житель – йому відсікло руку.
Загальні втрати ворога
Станом на 10 травня Генштаб ЗСУ повідомив про 31 900 ліквідованих російських військових. Окрім того, вдалося знищити:
- танків – 1409 одиниць,
- бойових броньованих машин – 3450 одиниць,
- артилерійських систем – 712 одиниць,
- РСЗВ – 222 одиниці,
- засобів ППО – 97 одиниць,
- літаків – 212 одиниць,
- гелікоптерів – 178 одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 572 одиниці,
- крилатих ракет – 125 одиниць,
- кораблів /катерів – 13 одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2438 одиниць,
- спеціальної техніки – 54 одиниці.
Зауважте – Франція передала Україні підривники для ліквідації піхоти ворога: дивіться відео