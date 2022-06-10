Українські герої продовжують захищати рідну землю. Зокрема, на Донеччині та Луганщині.

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Російські загарбники упродовж усієї смуги оборони застосовують по позиціях ЗСУ:

бойову авіацію;

реактивні системи залпового вогню;

ствольну артилерію великих калібрів;

танки;

міномети різних систем.

Окрім того, ворог продовжує гатити по цивільній інфраструктурі, мирних житлових кварталах.

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання об'єднаних сил відбили сьогодні 14 атак ворога. На двох локаціях ще тривають бої,

– мовиться у повідомленні.

Українські герої продовжують завдавати ворогові втрат. Зокрема, на Сході упродовж доби знищили:

4 танки;

2 артилерійські системи;

11 бойових броньованих машин;

3 одиниці автомобільної техніки;

1 склад з боєприпасами.

Також українські захисники та захисниці знищили 4 безпілотних літальних апарати. Мовиться про тип "Орлайн-10".

Росіяни обстрілюють Донеччину

Павло Кириленко – голова Донецької ОВА – повідомив, що російські окупанти продовжують обстрілювати Донеччину. Зокрема, ворог вдарив у житловий будинок у Миколаївці. Він вже постраждав від дій росіян у 2014 році.

За попередніми даними, у будинок влучив снаряд з РСЗВ "Торнадо". Постраждав місцевий житель – йому відсікло руку.

Зауважте! У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські герої знищили 30 російських окупантів. А також – один танк, 2 міномети, 3 АТТ.

Загальні втрати ворога

Станом на 10 травня Генштаб ЗСУ повідомив про 31 900 ліквідованих російських військових. Окрім того, вдалося знищити:

танків – 1409 одиниць,

бойових броньованих машин – 3450 одиниць,

артилерійських систем – 712 одиниць,

РСЗВ – 222 одиниці,

засобів ППО – 97 одиниць,

літаків – 212 одиниць,

гелікоптерів – 178 одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 572 одиниці,

крилатих ракет – 125 одиниць,

кораблів /катерів – 13 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2438 одиниць,

спеціальної техніки – 54 одиниці.

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