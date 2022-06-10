Голова Донецької ОВА повідомив, що, за попередньою інформацією, в будинок влучив снаряд з РСЗВ "Торнадо". Внаслідок дій окупантів постраждав один житель. Йому відсікло руку.
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Цей будинок по вулиці Миру вже не вперше зазнає ушкоджень. Росіяни гатили по ньому у 2014 році, але наслідки тодішнього обстрілу давно вже ліквідовано,
– мовиться у повідомленні.
Кириленко нагадав, що наразі на території Донеччини немає абсолютно безпечних місць. Голова ОВА закликав місцевих жителів евакуюватися. Він наголосив, що евакуація – рятує життя.
Росіяни обстріляли будинок у Миколаївці: дивіться відео
Окупанти обстріляли Донеччину
Генштаб ЗСУ 10 червня повідомив, що на Сході залишається найбільш напруженою. Російські загарбники обстрілюють Донеччину з літаків та вертольотів. Зокрема, аби обстрілювати місцеві населені пункти, загарбники використовують винищувачі Су-25, а також гелікоптери Ка-52 і Мі-8.
"Ворог завдав авіаційних ударів із застосуванням літаків Су-25 неподалік Мар'їнки і Красногорівки та вертольотів Ка-52 поблизу Новобахмутівки і Мі-8 у районі Олександрополя", – мовиться у повідомленні.
Однією з найгарячіших точок залишається Сєвєродонецьк. Російські окупанти ведуть штурмові дії. Ворог намагається встановити повний контроль над містом. Бої тривають.
З артилерії ворог гатив по:
- Сєвєродонецьку;
- Лисичанську;
- Устинівці;
- Тошківці;
- Гірському.
Тим часом на Слов'янському напрямку окупанти готуються до відновлення наступальних дій на місто.
На Бахмутському напрямку росіяни "накривали вогнем" територію поблизу населених пунктів:
- Нью-Йорк;
- Золоте;
- Врубівка;
- Комишуваха;
- Брестове;
- Луганське.
Росіяни обстріляли школу у Бахмуті
Російські загарбники 9 червня обстріляли школу у Бахмуті. Внаслідок обстрілу з артилерії постраждали 2 людей. Їх екстрено госпіталізували.
На території школи спалахнула пожежа. До боротьби залучили 7 рятувальників та 1 одиницю техніки.
Важливо – втрати російських окупантів станом на 10 червня: дивіться відео