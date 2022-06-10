Глава Донецкой ОВА сообщил, что, по предварительной информации, в дом попал снаряд из РСЗО "Торнадо". В результате действий оккупантов пострадал один житель. Ему оторвало руку.

Заметьте Оккупанты обстреливают Донецк из его же окрестностей и обвиняют Украину

Этот дом по улице Мира уже не впервые испытывает повреждения. Россияне били по нему в 2014 году, но последствия тогдашних обстрелов давно уже ликвидированы,

– говорится в сообщении.

Кириленко напомнил, что в настоящее время на территории Донецкой области нет абсолютно безопасных мест. Глава ОВА призвал местных жителей эвакуироваться. Он подчеркнул, что эвакуация спасает жизнь.

Россияне обстреляли дом в Николаевке: смотрите видео

Оккупанты обстреляли Донецкую область

Генштаб ВСУ 10 июня сообщил, что на Востоке ситуация остается наиболее напряженной. Российские захватчики обстреливают Донецкую область из самолетов и вертолетов. В частности, чтобы обстреливать местные населенные пункты, захватчики используют истребители Су-25, а также вертолеты Ка-52 и Ми-8.

"Враг нанес авиационные удары с применением самолетов Су-25 вблизи Марьинки и Красногоровки, и вертолетов Ка-52 вблизи Новобахмутовки, и Ми-8 в районе Александрополя", – говорится в сообщении.

Одной из самых горячих точек остается Северодонецк. Российские оккупанты ведут штурмовые действия. Враг пытается установить полный контроль над городом. Бои продолжаются.

Из артиллерии враг стрелял по:

Северодонецку;

Лисичанску;

Устиновке;

Тошковке;

Горному.

Тем временем на Славянском направлении оккупанты готовятся к возобновлению наступательных действий на город.

На Бахмутском направлении россияне "накрывали огнем" территорию вблизи населенных пунктов:

Нью-Йорк;

Золотое;

Врубовка;

Камышеваха;

Брестово;

Луганск.

Россияне обстреляли школу в Бахмуте

Российские захватчики 9 июня обстреляли школу в Бахмуте. В результате обстрела из артиллерии пострадали 2 человека. Их экстренно госпитализировали.

На территории школы вспыхнул пожар. К борьбе привлекли 7 спасателей и 1 единицу техники.

Обратите внимание! Украинские защитники и защитницы продолжают наносить врагу колоссальные потери. По состоянию на 10 июня Геенштаб ВСУ сообщил о 31 900 ликвидированных российских военных. В то же время эти данные – неокончательные, ведь уточнения данных усложняют активные боевые действия.

Важно – потери российских оккупантов по состоянию на 10 июня: смотрите видео