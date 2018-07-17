Лагерь в Донецкой области, где отравилось полсотни детей, закрыли

Славянская местная прокуратура открыла уголовное производство по факту отравления детей в детском оздоровительном лагере "Орленок". Работу детского центра прекратили, пока не будут выяснены все обстоятельства и устранены последствия.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента информационной и внутренней политики Донецкой военно-гражданской облгосадминистрации.

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"49 человек госпитализированы в Лиманской, Славянской и Краматорской больнице с симптомами заболевания острой кишечной инфекцией. Среди госпитализированных – 46 детей в возрасте от 8 до 19 лет и трое взрослых, находившихся в детском центре оздоровления и отдыха "Орленок", что в Лиманском районе", – говорится в сообщении.



По информации департамента, всем пациентам оказывается квалифицированная медицинская помощь. Также с целью расследования данного случая и выяснения его причин создана комиссия. Работу детского центра прекратили, пока не будут выяснены все обстоятельства и устранены последствия.