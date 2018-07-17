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Табір на Донеччині, де отруїлись півсотні дітей, закрили

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Табір на Донеччині, де отруїлись півсотні дітей, закрили
Табір на Донеччині, де отруїлись півсотні дітей, закрили / 24 канал

Слов'янська місцева прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом отруєння дітей у дитячому оздоровчому таборі "Яструбок". Роботу дитячого центру припинили, поки не буде з’ясовано усі обставин та усунено наслідки.

Про це повідомляє прес-служба Департаменту інформаційної та внутрішньої політики Донецької військово-цивільної облдержадміністрації.

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"49 осіб госпіталізовано до Лиманської, Слов’янської та Краматорської лікарень з симптомами захворювання на гостру кишкову інфекцію. Серед госпіталізованих – 46 дітей віком від 8 до 19 років та троє дорослих, які перебували у дитячому центрі оздоровлення та відпочинку “Орлятко”, що у Лиманському районі", – йдеться у повідомленні. 

За інформацією департаменту, усім пацієнтам надається кваліфікована медична допомога. Також з метою розслідування даного випадку та з’ясування його причин створена комісія. Роботу дитячого центру припинили, поки не буде з’ясовано усі обставин та усунено наслідки.

Теги: Новини України Новини Донецька отруєння Діти і неповнолітні
Джерело: 24 канал
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