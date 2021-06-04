Сейчас не собираюсь строить политическую карьеру, – Зеркаль о президентских амбициях

Бывшая заместитель главы Министерства иностранных дел и экс-советник председателя правления "Нафтогаза" Лана Зеркаль заявила, что не собирается идти в политику. По крайней мере, сейчас у нее нет таких амбиций.

В то же время она не исключила, что такое может произойти в будущем. Об этом Зеркаль сообщила в программе "Перекрестный допрос".

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Зеркаль рассказала о своих политических амбициях

В эфире ведущий спросил, пойдет ли экс-советница главы "Нафтогаза" – в президенты. В ответ она риторически спросила, почему должна туда идти.

Сейчас я не собираюсь участвовать в политических движениях или партиях или вообще строить политическую карьеру,

– заявила Зеркаль.

В то же время она не возразила, что не будет иметь президентских амбиций в дальнейшем. Зеркаль заметила, что никто не знает, что будет завтра и какие сложатся обстоятельства. "Мы не можем предвидеть, у нас нет Crystal Ball", – добавила экс-заместитель главы МИД.

Недавно, 26 мая, стало известно, что Лана Зеркаль ушла из "Нафтогаза" . Это произошло после кадровых изменений в компании, в частности увольнения Андрея Коболева и назначения Юрия Витренко.

Полное интервью с Ланой Зеркаль: смотрите видео