В Лас-Вегасе во время массовых беспорядков расстреляли двух полицейских. Пока неизвестно, остались ли они в живых.

Еще 4 копа получили огнестрельные ранения в Сент-Луисе в штате Миссури, их госпитализировали – сообщает ABC.

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Троих офицеров ранили в ногу, еще одного в руку. Сейчас в городе еще слышна стрельба, полиция пытается справиться с ситуацией.

"Опять же, мы не понимаем все эти разрушения и кражи. Что кража может изменить в этой ситуации? И поэтому люди приходили туда, чтобы просто украсть, уничтожить имущество или ранить офицеров. Это была цель их визита", – отметил начальник полиции Сент-Луиса Джон Хейден.

Смотрите видео: начальник полиции Сент-Луиса прокомментировал ситуацию

Смотрите видео ABC о протестах в США:

Что известно о протестах в США

Массовые протесты, переросшие в беспорядки, начались в США после того, как 25 мая в Миннеаполисе во время задержания полицией умер афроамериканец Джордж Флойд. Полицейский уже после задержания в течение почти 9 минут прижимал коленом шею темнокожего мужчины, несмотря на то, что Флойд несколько раз повторял, что задыхается.

В ряде городов мирные протесты приобрели насильственный характер. Многие из них закончились столкновениями и погромами. Миннеаполис сейчас напоминает зону боевых действий – именно оттуда и начались протесты.

По состоянию на 1 июня