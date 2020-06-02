В Лас-Вегасе во время протестов расстреляли двух полицейских
В Лас-Вегасе во время массовых беспорядков расстреляли двух полицейских. Пока неизвестно, остались ли они в живых.
Еще 4 копа получили огнестрельные ранения в Сент-Луисе в штате Миссури, их госпитализировали – сообщает ABC.
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Троих офицеров ранили в ногу, еще одного в руку. Сейчас в городе еще слышна стрельба, полиция пытается справиться с ситуацией.
"Опять же, мы не понимаем все эти разрушения и кражи. Что кража может изменить в этой ситуации? И поэтому люди приходили туда, чтобы просто украсть, уничтожить имущество или ранить офицеров. Это была цель их визита", – отметил начальник полиции Сент-Луиса Джон Хейден.
Смотрите видео: начальник полиции Сент-Луиса прокомментировал ситуацию
Смотрите видео ABC о протестах в США:
Что известно о протестах в США
- Массовые протесты, переросшие в беспорядки, начались в США после того, как 25 мая в Миннеаполисе во время задержания полицией умер афроамериканец Джордж Флойд. Полицейский уже после задержания в течение почти 9 минут прижимал коленом шею темнокожего мужчины, несмотря на то, что Флойд несколько раз повторял, что задыхается.
- В ряде городов мирные протесты приобрели насильственный характер. Многие из них закончились столкновениями и погромами. Миннеаполис сейчас напоминает зону боевых действий – именно оттуда и начались протесты.
По состоянию на 1 июня
- в более 40 городах ввели комендантский час;
- 15 штатов и округ Колумбия обратились к Нацгвардии, есть сообщения о погибших;
- по всей стране арестовали более 4 тысяч человек.