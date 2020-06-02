У Лас-Вегасі під час масових заворушень розстріляли двох поліцейських. Наразі невідомо, чи залишилися вони в живих.

Ще 4 копи отримали вогнепальні поранення у Сент-Луїсі в штаті Міссурі, їх шпиталізували – повідомляє ABC.

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Трьох офіцерів поранено в ногу, ще одного в руку. Наразі в місті ще чути стрілянину, поліція намагається впоратися з ситуацією.

"Знову ж таки, ми не розуміємо всі ці руйнування і крадіжки. Що крадіжка може змінити у цій ситуації? І тому люди приходили туди, щоб просто вкрасти, знищити майно або поранити офіцерів. Це була мета їх візиту", – зазначив начальник поліції Сент-Луїса Джон Хейден.

Дивіться відео: начальник поліції Сент-Луїса прокоментував ситуацію

Дивіться відео ABC про протести в США:

Що відомо про протести в США

Масові протести, які переросли у заворушення, почалися у США після того, як 25 травня в Міннеаполісі під час затримання поліцією помер афроамериканець Джордж Флойд. Поліцейський вже після затримання впродовж майже 9 хвилин притискав коліном шию темношкірого чоловіка, попри те, що Флойд кілька разів повторював, що задихається.

У низці міст мирні протести набули насильницького характеру. Багато з них закінчилися сутичками і погромами. Міннеаполіс зараз нагадує зону бойових дій – саме звідти і почалися протести.

Станом на 1 червня