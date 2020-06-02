Протести через вбивство Джорджа Флойда добралися Амстердаму, влада схвильована: фото, відео
Протести через вбивство поліцейським темношкірого американця Джорджа Флойда ще раніше вийшли за межі США. 2 чеврня небайдужі висловили своє обурення у столиці Нідерландів в Амстердамі.
На протест проти расизму в Амстердамі вийшли тисячі людей, повідомляє NOS.
Раніше Вийшли за межі США: протести через вбивство Джорджа Флойда пройшли у Європі
Масові зібрання організували Kick Out Zwarte Piet у співпраці з групою Black Queer & Trans Resistance NL.
Протестувальники підкреслюють, що расистське насильство є також проблемою в Нідерландах і в Європі.
Загалом люди засуджують жорстокість поліції США та Європи щодо темношкірих.
Протести в Амстердамі через вбивство Джорджа Флойда: відео
Реакція влади
Політики та чиновники розкритикували масове зібрання через можливий спалах коронавірусу. Більшість демонстрантів були у масках та дотримувалися дистанції. Однак через великий потік протестувальників відстань між людьми зникла.
Водночас нікого з мітингувальників штрафувати не будуть.
Протести у США: коротко про головне
- 25 травня поліцейські жорстоко затримали темношкірого Джорджа Флойда. Чоловік намагався розрахуватися в магазині фальшивим чеком на 20 доларів.
- Під час затримання один з копів застосував задушливий прийом, ставши коліном на шию. Флойд помер. Перед смерттю благав відпустити, бо "не міг дихати".
- Пізніше цей вислів став одним зі слоганів масових протестів.
- США охопили протести, заарештували понад 4 тисячі людей.
- У Вашингтоні та ще в 40 великих містах США оголошено комендантську годину.
- Під час протестів є постраждалі й серед силовиків, і серед мітингувальників.