Протести через вбивство поліцейським темношкірого американця Джорджа Флойда ще раніше вийшли за межі США. 2 чеврня небайдужі висловили своє обурення у столиці Нідерландів в Амстердамі.

На протест проти расизму в Амстердамі вийшли тисячі людей, повідомляє NOS.

Раніше Вийшли за межі США: протести через вбивство Джорджа Флойда пройшли у Європі

Масові зібрання організували Kick Out Zwarte Piet у співпраці з групою Black Queer & Trans Resistance NL.

Протестувальники підкреслюють, що расистське насильство є також проблемою в Нідерландах і в Європі.

NOT AT SOME DUTCH PEOPLE BEING MAD CAUSE OF THE BLM PROTEST IN AMSTERDAM YESTERDAY shut the fuck up karen when we ALL were in quarantine you also went to the VONDELPARK with hunderds of others. im proud of everyone who went to the protest yesterday #BlackLivesMatterNL #BLM pic.twitter.com/hrXB4X0Ox1 — Fabienne (@Albaskru) June 2, 2020

Загалом люди засуджують жорстокість поліції США та Європи щодо темношкірих.

Протести в Амстердамі через вбивство Джорджа Флойда: відео

america, the whole fucking world is watching you. this was amsterdam, a couple of days ago there were protests is london and berlin en all over the world. pic.twitter.com/csyx9XSLgj — amber van der garde (@AmbervanderGar1) June 2, 2020

Реакція влади

Політики та чиновники розкритикували масове зібрання через можливий спалах коронавірусу. Більшість демонстрантів були у масках та дотримувалися дистанції. Однак через великий потік протестувальників відстань між людьми зникла.

Водночас нікого з мітингувальників штрафувати не будуть.

@KTHopkins this is what happened in Amsterdam yesterday



A demonstration #blm was allowed by mayor of Amsterdam without any limit of amount of people. She walked through the demonstration without a mask pic.twitter.com/b7bXHfQCVm — Alex Janssen™️ (Politically incorrect) (@AlexKJanssen) June 2, 2020