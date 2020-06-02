Протесты из-за убийства полицейским чернокожего американца Джорджа Флойда еще раньше вышли за пределы США. 2 июня неравнодушные выразили свое возмущение в столице Нидерландов в Амстердаме.

На протест против расизма в Амстердаме вышли тысячи человек, сообщает NOS.

Ранее Вышли за пределы США: протесты из-за убийства Джорджа Флойда прошли в Европе

Массовые собрания организовали Kick Out Zwarte Piet в сотрудничестве с группой Black Queer & Trans Resistance NL.

Протестующие подчеркивают, что расистское насилие является также проблемой в Нидерландах и в Европе.

NOT AT SOME DUTCH PEOPLE BEING MAD CAUSE OF THE BLM PROTEST IN AMSTERDAM YESTERDAY shut the fuck up karen when we ALL were in quarantine you also went to the VONDELPARK with hunderds of others. im proud of everyone who went to the protest yesterday #BlackLivesMatterNL #BLM pic.twitter.com/hrXB4X0Ox1 — Fabienne (@Albaskru) June 2, 2020

В общем люди осуждают жестокость полиции США и Европы в отношении темнокожих.

Протесты в Амстердаме из-за убийства Джорджа Флойда: видео

america, the whole fucking world is watching you. this was amsterdam, a couple of days ago there were protests is london and berlin en all over the world. pic.twitter.com/csyx9XSLgj — amber van der garde (@AmbervanderGar1) June 2, 2020

Реакция властей

Политики и чиновники раскритиковали массовое собрание из-за возможной вспышки коронавируса. Большинство демонстрантов были в масках и соблюдали дистанцию. Однако из-за большого потока протестующих расстояние между людьми исчезло.

В то же время никого из митингующих штрафовать не будут.

@KTHopkins this is what happened in Amsterdam yesterday



A demonstration #blm was allowed by mayor of Amsterdam without any limit of amount of people. She walked through the demonstration without a mask pic.twitter.com/b7bXHfQCVm — Alex Janssen™️ (Politically incorrect) (@AlexKJanssen) June 2, 2020