Протесты из-за убийства Джорджа Флойда добрались до Амстердама, власти взволнованы: фото, видео
Протесты из-за убийства полицейским чернокожего американца Джорджа Флойда еще раньше вышли за пределы США. 2 июня неравнодушные выразили свое возмущение в столице Нидерландов в Амстердаме.
На протест против расизма в Амстердаме вышли тысячи человек, сообщает NOS.
Ранее Вышли за пределы США: протесты из-за убийства Джорджа Флойда прошли в Европе
Массовые собрания организовали Kick Out Zwarte Piet в сотрудничестве с группой Black Queer & Trans Resistance NL.
Протестующие подчеркивают, что расистское насилие является также проблемой в Нидерландах и в Европе.
В общем люди осуждают жестокость полиции США и Европы в отношении темнокожих.
Протесты в Амстердаме из-за убийства Джорджа Флойда: видео
Реакция властей
Политики и чиновники раскритиковали массовое собрание из-за возможной вспышки коронавируса. Большинство демонстрантов были в масках и соблюдали дистанцию. Однако из-за большого потока протестующих расстояние между людьми исчезло.
В то же время никого из митингующих штрафовать не будут.
Протесты в США: коротко о главном
- 25 мая полицейские жестоко задержали темнокожего Джорджа Флойда. Мужчина пытался рассчитаться в магазине фальшивым чеком на 20 долларов.
- Во время задержания один из копов применил удушающий прием, став коленом на шею. Флойд умер. Перед смертью просил отпустить, потому что "не мог дышать".
- Позже это выражение стало одним из слоганов массовых протестов.
- США охватили протесты, арестовали более 4 тысяч человек.
- В Вашингтоне и еще в 40 крупных городах США объявлен комендантский час.
- Во время протестов есть пострадавшие и среди силовиков, и среди митингующих.