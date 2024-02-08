Соучредитель венгерской оппозиционной партии “Моментум” Каталин Чех в интервью 24 Каналу отреагировала на скандальное заявление лидера ультраправой партии Mi Hazank.
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"Крайне правые способны придумывать безумные идеи": Чех об империалистических замашках некоторых политиков
Редакция 24 Канала поинтересовалась у Каталин Чех, действительно ли современные венгры хотели бы себе кусок Украины.
Крайне правые всегда способны придумывать неожиданные и безумные идеи. Я не совсем уверена, как это комментировать. Конечно, моя партия действительно верит в территориальную целостность Украины, и я чувствую себя довольно странно, когда мне приходится говорить эти слова,
– сказала Каталин Чех.
Она также выразила надежду, что Украина вернет себе свою территорию после победы в войне с Путиным.
Выборы в Европарламент будут сложными
В мае 2023 года в Европарламенте пройдут выборы. Катарин Чех убеждена, что они будут сложными, потому что в мире происходит много изменений и нестабильности.
И, конечно, люди обеспокоены изменением климата, войной, меняющимися экономическими перспективами. И я думаю, что эти страхи вполне обоснованы. Но единственное, что мы должны очень четко объяснить во время кампании, – это то, что решения никогда не приходят от крайних партий. И действительно, центр – это место, где вы можете делать хорошие вещи и достигать результатов,
– заявила она.
Венгерская оппозиционерка подчеркнула, что важно бороться и отстаивать сильную Европу, которая также отвечает интересам повседневной жизни людей.