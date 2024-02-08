Співзасновниця угорської опозиційної партії "Моментум" Каталін Чех в інтерв'ю 24 Каналу відреагувала на скандальну заяву лідера ультраправої партії Mi Hazank.

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"Крайні праві здатні вигадувати божевільні ідеї": Чех про імперіалістичні замашки деяких політиків

Редакція 24 Каналу поцікавилася у Каталін Чех, чи справді сучасні угорці хотіли б собі шматок України.

Крайні праві завжди здатні вигадувати несподівані та божевільні ідеї. Я не зовсім впевнена, як це коментувати. Звичайно, моя партія справді вірить у територіальну цілісність України, і я відчуваю себе досить дивно, коли мені доводиться говорити ці слова,

– сказала Каталін Чех.

Вона також висловила сподівання, що Україна поверне собі свою територію після перемоги у війні з Путіним.

Вибори у Європарламент будуть складними

У травні 2023 року у Європарламенті пройдуть вибори. Катарін Чех переконана, що вони будуть складними, тому що у світі відбувається багато змін і нестабільності.

І, звичайно, люди стурбовані зміною клімату, війною, мінливими економічними перспективами. І я думаю, що ці страхи цілком обґрунтовані. Але єдине, що ми повинні дуже чітко пояснити під час кампанії, – це те, що рішення ніколи не приходять від крайніх партій. І справді, центр – це місце, де ви можете робити хороші речі та досягати результатів,

– заявила вона.

Угорська опозиціонерка наголосила, що важливо боротися та відстоювати сильну Європу, яка також відповідає інтересам повсякденного життя людей.