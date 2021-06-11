Депутат Адамсонс имеет право обжаловать это решение в Рижском окружном суде.

Ранее Латвийского депутата подозревают в шпионаже в пользу России

В Латвии арестовали депутата за шпионаж для России

Однако сейчас его, согласно решению суда Риги, арестовали.

Латвийского депутата Яниса Адамсонса подозревают в том, что он в течение последних 4 лет передавал России определенную информацию. По неподтвержденным данным, речь идет о различных поправках к законам, информации об армейских закупках и бюджете, а также о позиции Балтийской Ассамблеи по "Северному потоку-2".

Для передачи информации России латвийский депутат якобы использовал свой парламентский компьютер.

Следователи рассказали, что депутата подозревают в более чем 40 эпизодах шпионажа.

Адамсонса лишили неприкосновенности

  • Сейм Латвии 10 июня лишил депутата неприкосновенности для того, чтобы правоохранители имели возможность избрать ему меру пресечения.
  • Соответствующее решение поддержали 69 депутатов, "против" проголосовали 5, еще 4 – воздержались.