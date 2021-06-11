Депутат Адамсонс имеет право обжаловать это решение в Рижском окружном суде.
Ранее Латвийского депутата подозревают в шпионаже в пользу России
В Латвии арестовали депутата за шпионаж для России
Однако сейчас его, согласно решению суда Риги, арестовали.
Латвийского депутата Яниса Адамсонса подозревают в том, что он в течение последних 4 лет передавал России определенную информацию. По неподтвержденным данным, речь идет о различных поправках к законам, информации об армейских закупках и бюджете, а также о позиции Балтийской Ассамблеи по "Северному потоку-2".
Для передачи информации России латвийский депутат якобы использовал свой парламентский компьютер.
Следователи рассказали, что депутата подозревают в более чем 40 эпизодах шпионажа.
Адамсонса лишили неприкосновенности
- Сейм Латвии 10 июня лишил депутата неприкосновенности для того, чтобы правоохранители имели возможность избрать ему меру пресечения.
- Соответствующее решение поддержали 69 депутатов, "против" проголосовали 5, еще 4 – воздержались.