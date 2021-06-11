Депутат Адамсонс имеет право обжаловать это решение в Рижском окружном суде.

Ранее Латвийского депутата подозревают в шпионаже в пользу России

В Латвии арестовали депутата за шпионаж для России

Однако сейчас его, согласно решению суда Риги, арестовали.

Латвийского депутата Яниса Адамсонса подозревают в том, что он в течение последних 4 лет передавал России определенную информацию. По неподтвержденным данным, речь идет о различных поправках к законам, информации об армейских закупках и бюджете, а также о позиции Балтийской Ассамблеи по "Северному потоку-2".

Для передачи информации России латвийский депутат якобы использовал свой парламентский компьютер.

Следователи рассказали, что депутата подозревают в более чем 40 эпизодах шпионажа.

Адамсонса лишили неприкосновенности

Сейм Латвии 10 июня лишил депутата неприкосновенности для того, чтобы правоохранители имели возможность избрать ему меру пресечения.

Соответствующее решение поддержали 69 депутатов, "против" проголосовали 5, еще 4 – воздержались.

Обратите внимание! Ранее спецслужбы Латвии начали проверку местного артиста Яниса Лемежиса. Он, вероятно, участвовал в музыкальном фестивале "Дорога на Ялту" в оккупированном Крыму.