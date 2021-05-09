В спецслужбе Латвии начала проверку местного артиста Яниса Лемежиса. Он, возможно, участвовал в музыкальном фестивале "Дорога на Ялту" в оккупированном Крыму.

В Службе госбезопасности Латвии рассказали, что они знают о случае и будут оценивать его в соответствии со своей компетенцией. Фестиваль проходил на территории оккупированного Крыма с 29 апреля по 1 мая.

Обратите внимание Дочь судьи поддержала Басту и оскорбила Украину: девушка вдруг стала патриоткой и извинилась

Детали инцидента относительно выступления в оккупированном Крыму

Подконтрольная России власть в оккупированном Крыму анонсировала фестиваль как "международный". Певец, по данным СМИ, исполнил песню о солдате и получил на конкурсе 2 место. Сам Лемежис прокомментировал ситуацию российским пропагандистским изданием.

"Моя позиция такова: я никого не защищаю, но это мое право – выступать там, где я хочу. Есть и другие артисты из Латвии, побывавшие на площадках в Крыму. Конечно, всегда кто-то будет осуждать, всем не угодишь. С очень многими действиями правительства Латвии я тоже не согласен. И это мое мнение, я имею на это право", – отметил Лемежис.

Обратите внимание! В спецслужбе Латвии сообщили, что украинский Крым в 2014 году был оккупирован Россией незаконно и призвали граждан Латвии воздержаться от его посещения. Также добавили, что за нарушение введенных Евросоюзом санкций предусмотрена уголовная ответственность.

Последние скандалы: коротко