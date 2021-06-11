Депутат Адамсонс має право оскаржити це рішення у Ризькому окружному суді.
Раніше Латвійського депутата підозрюють у шпигунстві на користь Росії
У Латвії арештували депутата через шпигунство для Росії
Однак наразі його, відповідно до рішення суду Риги, арештували.
Латвійського депутата Яніса Адамсонса підозрюють в тому, що він протягом останніх 4 років передавав Росії певну інформацію. За непідтвердженими даними, мовиться про різноманітні поправки до законів, інформацію про армійські закупки та бюджет, а також про позицію Балтійської Асамблеї щодо "Північного потоку-2".
Для передачі інформації Росії латвійський депутат начебто використовував свій парламентський комп'ютер.
Слідчі розповіли, що депутата підозрюють у понад 40 епізодах шпигунства.
Адамсонса позбавили недоторканності
- Сейм Латвії 10 червня позбавив депутата недоторканності для того, аби правоохоронці мали змогу обрати йому запобіжний захід.
- Відповідне рішення підтримали 69 депутатів, "проти" проголосували 5, ще 4 – утрималися.