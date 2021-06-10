Сейм республіки практично одноголосно позбавив Адомсона імунітету, щоб його могли заарештувати спецслужби. У відповідних органах зазначили, що мають докази його шпигунства.

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Що відомо про шпигунство депутата

Слідчі розповіли, що депутата підозрюють в більш ніж 40 епізодах шпигунства. Він начебто протягом останніх років передавав Росії інформацію про бюджет армії, закупівлі і східний кордон.

Відомо, що Адамсонс працював в Комісії Сейму з оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції. Він володів деякою інформацією. Щоправда, як згодом з'ясували, доступу до держтаємниці у нього не було.

Попри позбавлення імунітету, спецслужби все одно просили дозволу у парламенту на обшук і арешт.

Реакція депутата

Адомсон каже, що не уявляє, за що його хочуть заарештувати. Він називає процес "цирком".

Подивимося, чим цей цирк закінчиться,

– сказав депутат.

Зауважимо, раніше спецслужби Латвії почали перевірку місцевого артиста Яніса Лемежіса. Він, можливо, брав участь в музичному фестивалі "Дорога на Ялту" в окупованому Криму