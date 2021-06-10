Сейм республики практически единогласно лишил Адомсона иммунитета, чтобы его могли арестовать спецслужбы. В соответствующих органах отметили, что имеют доказательства его шпионажа.
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Что известно о шпионаже депутата
Следователи рассказали, что депутата подозревают в более чем 40 эпизодах шпионажа. Он якобы в течение последних лет передавал России информацию о бюджете армии, закупках и восточной границе.
Известно, что Адамсонс работал в Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. Он владел некоторой информацией. Правда, как потом выяснили, доступа к гостайне у него не было.
Несмотря на лишение иммунитета, спецслужбы все равно просили разрешение у парламента на обыск и арест.
Реакция депутата
Адомсон говорит, что не представляет, за что его хотят арестовать. Он называет процесс "цирком".
Посмотрим, чем этот цирк закончится,
– сказал депутат.
Отметим, ранее спецслужбы Латвии начали проверку местного артиста Яниса Лемежиса. Он, возможно, принимал участие в музыкальном фестивале "Дорога на Ялту" в оккупированном Крыму.