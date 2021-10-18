Только за сутки в латвийские больницы попали 1100 человек, у которых диагностировали коронавирус.
Между тем Когда мир выйдет из пандемии COVID-19: прогноз ВОЗ
Сейчас карантинные ограничения не уменьшили достаточно контакты
Сейчас в стране действуют ограничения, однако благодаря им контакты уменьшились лишь на 5 – 10%.
Что предлагают в Минздраве Латвии:
- Ограничение спортивных, развлекательных, культурных, общественных и религиозных мероприятий.
- В помещениях и под открытым небом позволят собираться только 10 представителям 2 домохозяйств.
- На удаленную работу следует перевести всех, кто не занят на производстве и в критической инфраструктуре.
- Дистанционное обучение школьников надо продлить на 3 недели.
- Рабочий день следует сократить на 2 часа.
- Комендантский час должен продлиться с 19:00 до 6:00
Ранее в Латвии уже ужесточали карантин
Отметим, что с 11 октября в стране в очередной раз ужесточили карантинные ограничения. В течение следующих трех месяцев в стране будет действовать режим чрезвычайной ситуации. Большинство ограничений касаются именно невакцинированных граждан, поэтому латвийцы массово штурмовали центры вакцинации ради прививок.
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