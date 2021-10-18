Лише за добу до латвійських лікарень потрапили 1100 осіб, у яких діагностували коронавірус.
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Наразі карантинні обмеження не зменшили достатньо контакти
Наразі в країні діють обмеження, проте завдяки їм контакти зменшились лише на 5 – 10%.
Що пропонують у МОЗ Латвії:
- Обмеження спортивних, розважальних, культурних, громадських та релігійних заходів.
- У приміщеннях та просто неба дозволять збиратись лише 10 представникам 2 домогосподарств.
- На віддалену роботу слід перевести усіх, хто не зайнятий на виробництві та у критичній інфраструктурі.
- Дистанційне навчання школярів треба продовжити на 3 тижні.
- Робочий день слід скоротити на 2 години.
- Комендантська година має тривати з 19:00 до 6:00
Раніше у Латвії вже посилювали карантин
Зазначимо, що з 11 жовтня в країні вкотре посилили карантинні обмеження. Протягом наступних трьох місяців у країні діятиме режим надзвичайної ситуації. Більшість обмежень стосуються саме невакцинованих громадян, отож латвійці масово штурмували центри вакцинації заради щеплень.
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