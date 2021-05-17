Рижский суд приговорил наемника донецких и луганских боевиков Бенеса Айо, известного как "Черный Ленин". За призывы к ликвидации государственной независимости Латвии ему избрали наказание в виде заключения в течение 2 лет и 6 месяцев.

Гражданина Латвии Бенеса Айо (известного как "Черный Ленин") объявили в розыск в феврале 2015 года в связи с призывами к насильственному свержению государственной власти.

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Теперь его признали виновным по нескольким статьям уголовного закона

призыв к насильственному свержению власти,

призыв к ликвидации государственной независимости,

призыв к подрыву территориальной целостности Латвии.

За это мужчину приговорили к заключению в течение 2 лет и 6 месяцев. Однако суд был заочным, потому что с 2020 года Айо находится в России.

Справка! Бенес Айо родился в Латвии в семье выходца из Уганды и латвийки российского происхождения.

Айо был на оккупированном Донбассе