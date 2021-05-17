В Латвии осудили "Черного Ленина" – известного наемника донецких боевиков
Рижский суд приговорил наемника донецких и луганских боевиков Бенеса Айо, известного как "Черный Ленин". За призывы к ликвидации государственной независимости Латвии ему избрали наказание в виде заключения в течение 2 лет и 6 месяцев.
Источник:Delfi
Гражданина Латвии Бенеса Айо (известного как "Черный Ленин") объявили в розыск в феврале 2015 года в связи с призывами к насильственному свержению государственной власти.
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Теперь его признали виновным по нескольким статьям уголовного закона
- призыв к насильственному свержению власти,
- призыв к ликвидации государственной независимости,
- призыв к подрыву территориальной целостности Латвии.
За это мужчину приговорили к заключению в течение 2 лет и 6 месяцев. Однако суд был заочным, потому что с 2020 года Айо находится в России.
Айо был на оккупированном Донбассе
- Судя по публикациям в СМИ и в сети, несколько лет Айо находился на территории так называемой "ЛНР". Согласно данным следствия, он принимал активное участие в боевых действиях на Востоке Украины.
- В начале 2020 года его задержали в России, куда Айо прибыл поддержать местных активистов, которые протестовали против мусорного полигона в Архангельской области. На автовокзале к нему подошел полицейский и заявил, что тот находится в федеральном розыске в России.
- В отделении полиции ему рассказали, что в ноябре 2019 года Латвия заявила его в розыск из-за деятельности на оккупированной части Донбасса и призывов к свержению государственного строя Латвии.
- В итоге Россия отказалась выдать "Черного Ленина" Латвии, предоставив ему в конце октября 2020 года политическое убежище.
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